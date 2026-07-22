Si tienes más de 40 años puedes entrar a Fantasilandia a mitad de precio con este beneficio
El icónico parque de diversiones prepara su mudanza definitiva y lanzó una promoción web por $10.990 para adultos. Revisa las condiciones y los valores para estas vacaciones.
El tradicional parque de diversiones Fantasilandia continúa viviendo sus últimas temporadas en su histórica ubicación del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago, antes de concretar su esperado traslado definitivo a la comuna de San Bernardo.
En este contexto de despedida, y de cara a las jornadas de alta convocatoria por las vacaciones invernales, el recinto mantiene vigentes atractivas promociones enfocadas en quienes vivieron los años dorados del parque.
El beneficio para mayores de 40 años
Una de las promociones más llamativas y que pocos adultos conocen es la “Promo 40 años o más”. Esta alternativa permite a cualquier persona que cumpla con este requisito de edad acceder a una tarifa rebajada equivalente a la de los niños y adultos mayores.
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Precio normal (desde 1,40 metros): $22.990
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Precio con “Promo 40 años o más”: $10.990
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Ahorro directo: $12.000 por entrada.
Para hacer válido este beneficio, la compra debe realizarse de manera obligatoria a través del sitio web oficial de Fantasilandia, seleccionando dicha promoción. Al momento de ingresar al recinto, se solicitará la cédula de identidad vigente para comprobar la edad del asistente. Los cupos para esta promoción son limitados para cada día de apertura.
Precios y promociones grupales
Si estás planificando una visita familiar o con amigos, los valores generales vigentes en la ticketera digital del parque se desglosan de la siguiente manera:
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Entrada General (desde 1,40 metros de estatura): $22.990
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Entrada Reducida (hasta 1,40 metros de estatura): $10.990
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Tercera Edad (60 años o más): $10.990
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Niños menores de 90 centímetros: Ingreso gratuito.
Promociones por volumen (“Packs Amigos”)
Si asisten en grupo, conviene revisar las opciones de compras conjuntas que ofrece la plataforma web:
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Promo Amigos 3x2: $45.984 (el valor individual baja a $15.328 aprox).
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Promo Amigos 4x3: $68.972 (el valor individual baja a $17.243 aprox).
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Promo Amigos 5x4: $91.960 (el valor individual baja a $18.392 aprox).
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Pack Familiar (2 adultos desde 1,40 m + 2 niños hasta 1,40 m): $54.368.
Dato Clave sobre el Estacionamiento: El parque ya no cuenta con custodia vehicular liberada en los alrededores directos. El estacionamiento oficial habilitado opera en las dependencias del Club Hípico (Av. Club Hípico 875) y tiene un costo de $8.000. Este servicio se debe pagar obligatoriamente de forma anticipada vía web, ya que no se aceptan pagos presenciales en el lugar.