Podrías recorrer gratis estos 2 palacios del centro de Santiago: abren cupos cada semana
El Gobierno Regional sumó una nueva ruta patrimonial con solo 30 cupos por grupo. Te contamos los días exactos en que se abren las inscripciones para no quedarte fuera.
Debido a la alta demanda por conocer los edificios históricos del casco histórico, el Gobierno de Santiago y su Corporación Regional sumaron un nuevo recorrido guiado y gratuito al Palacio del Gobierno de Santiago (ubicado frente a la Plaza de Armas), el cual se suma a las ya tradicionales visitas por la Bolsa de Comercio de Santiago.
Ambos recorridos son guiados por profesionales trilingües (español, inglés y portugués), duran aproximadamente una hora y requieren inscripción previa obligatoria. Dado que los cupos son limitados por grupo, es clave estar atento a los días de publicación del formulario.
¿Cómo y cuándo inscribirse a cada recorrido?
1. Tour por el Palacio del Gobierno de Santiago
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Cuándo se realiza: Todos los viernes a las 15:00 horas.
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Cupos: Máximo 30 personas por grupo.
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Día de inscripción: El formulario de postulación se publica cada miércoles en la mañana.
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Dónde postular: A través de los perfiles oficiales de Instagram de @visitsantiago_ @corpo.rm y @gobierno.santiago.
2. Tour por la Bolsa de Comercio de Santiago
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Cuándo se realiza: Todos los miércoles a las 12:00 horas.
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Cupos: Limitados por grupo.
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Día de inscripción: El formulario de postulación se publica cada lunes en la mañana.
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Dónde postular: A través de las redes sociales del @gobierno.santiago y la @corporaciongore.
Dato útil: Los formularios suelen agotarse en pocas horas. Te sugerimos activar las notificaciones en Instagram de las cuentas oficiales durante las mañanas de los lunes y miércoles para asegurar tu entrada.
Información práctica para tu visita
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Costo: 100% Gratuito.
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Idiomas disponibles: Español, inglés y portugués.
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Cómo llegar:
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Para el Palacio de Gobierno de Santiago: Metro Plaza de Armas (Línea 3 y Línea 5).
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Para la Bolsa de Comercio: Metro Universidad de Chile (Línea 1 y Línea 2).
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