Un evento astronómico particular se está registrando en el cielo nocturno. El cometa 10P/Tempel 2, un viejo conocido de nuestro sistema solar que regresa de manera predecible cada cinco años y medio, ha iniciado su período de máximo acercamiento a la Tierra.

Esta vez el calendario juega a favor de los entusiastas de la astronomía: el paso coincide con la fase de Luna Nueva, lo que significa que la oscuridad del cielo es máxima al no tener el brillo del satélite natural, abriendo una ventana ideal para detectar objetos tenues en el firmamento.

A diferencia de los grandes cometas históricos, el 10P/Tempel 2 no se puede ver a simple vista. Sin embargo, si cuentas con binoculares básicos o un telescopio pequeño, tienes una oportunidad real de captar su característico resplandor difuso y su pequeña cola en forma de abanico.

Guía práctica: Cómo intentar verlo desde Chile

Para tener éxito en el avistamiento de este fenómeno en Santiago y el resto del país, es necesario seguir ciertas pautas técnicas y de ubicación: