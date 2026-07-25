Tu licencia de conducir digital ya se puede descargar: la duda clave sobre si debes renovar hoy

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), mantiene la implementación gradual de la Licencia Digital de Conducir en Chile. Este nuevo formato busca modernizar la fiscalización, evitar la falsificación de documentos y unificar la información del conductor en un solo sistema interactivo.

Sin embargo, entre los automovilistas surgen dudas recurrentes: ¿estoy obligado a sacar la versión digital de inmediato?, ¿tengo que pagar un monto extra?, ¿qué pasa si me detiene Carabineros en un sector sin señal?

¿Quiénes pueden obtener la Licencia Digital hoy?

La entrega de la licencia digital no es un trámite independiente que puedas solicitar en cualquier momento, sino que se gatilla automáticamente en dos situaciones:

Conductores que sacan su licencia por primera vez. Automovilistas que renuevan su documento físico al cumplir la fecha de vencimiento en su Dirección de Tránsito municipal.

Una vez completado el trámite en la municipalidad correspondiente, el conductor recibe su plástico físico tradicional (que sigue siendo obligatorio portar) y queda habilitado para activar la versión digital en su teléfono móvil sin costo adicional.

Si mi licencia está vigente, ¿debo renovarla para tener la digital?

No. Si tu licencia de conducir física está al día, no necesitas acudir a la municipalidad ni pedir una renovación anticipada.

El sistema digital se asignará progresivamente a medida que a cada persona le corresponda renovar según la fecha indicada en su plástico actual. Mientras tanto, tu documento físico en papel/plástico mantiene 100% de validez ante cualquier control vehicular.

Paso a paso: ¿Cómo se descarga y activa la app?

Para llevar tu licencia en el celular, debes seguir los siguientes pasos:

Descarga la aplicación oficial “Licencia Digital” (disponible de forma gratuita en App Store para iPhone y Google Play Store para Android). Ingresa utilizando tu ClaveÚnica. Realiza la validación biométrica de identidad si la aplicación lo solicita. Una vez validado, el sistema desplegará tu licencia digital con tus datos actualizados y un código QR dinámico.

¿Funciona sin internet? Sí. La aplicación permite guardar una copia de respaldo encriptada en el teléfono para que, en caso de estar en una zona sin cobertura de red móvil, puedas exhibir el código QR ante Carabineros o fiscalizadores del MTT sin inconvenientes.

¿Qué información contiene el código QR?

A diferencia del documento de plástico tradicional, el código QR impreso en la app ofrece información en tiempo real a las autoridades de tránsito. Al ser escaneado por el dispositivo fiscalizador de Carabineros, permite verificar: