El paso del reciente sistema frontal dejó severas afectaciones en diversas regiones del país, impactando enseres y estructuras de miles de viviendas. Ante esta contingencia, el Gobierno confirmó la activación del Bono de Recuperación, un aporte económico estatal de libre disposición destinado a apoyar a las familias afectadas a restablecer la habitabilidad de sus hogares.

A diferencia de otros beneficios del Estado, este aporte no requiere postulación en sitios web. Su entrega se gestiona de manera automática tras la aplicación en terreno de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

¿Cuáles son los montos del Bono de Recuperación?

El valor del depósito se asigna en cuatro tramos diferenciados, según el grado de daño verificado en la vivienda y los bienes del grupo familiar:

Afectación baja: $375.000

Afectación media: $750.000

Afectación alta: $1.125.000

Afectación muy alta: $1.500.000

¿Cuándo y cómo se paga el beneficio?

La autoridad confirmó que las nóminas de pago comenzarán a ejecutarse durante la próxima semana.

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT del BancoEstado de la jefatura de hogar individualizada en la Ficha FIBE. En caso de que la persona no posea una CuentaRUT activa, el monto podrá ser retirado de forma presencial y en efectivo en cualquier sucursal de BancoEstado presentando la cédula de identidad vigente.

Importante: La entrega del bono se realiza de forma progresiva a medida que los municipios y las Seremis de Desarrollo Social consolidan el catastro de fichas en cada comuna afectada.

¿Qué hacer si sufriste daños y aún no aplican la Ficha FIBE en tu hogar?

Para recibir el bono es requisito exclusivo haber sido encuestado con la Ficha FIBE. Si tu vivienda sufrió anegamientos o pérdida de enseres y el equipo municipal aún no ha acudido a tu domicilio, puedes realizar la solicitud a través de los siguientes canales:

Atención telefónica: Llamar al Call Center del Ministerio de Desarrollo Social al 800 104 777 (Opción 9). Atención presencial: Acudir al departamento de desarrollo comunitario (DIDECO) o municipalidad de tu comuna. Consulta en línea: Ingresar con ClaveÚnica a la plataforma oficial mifibe.gob.cl para verificar el estado de tu ficha.