El temor a despertar con la cuenta bancaria congelada o el sueldo retenido ha encendido las alarmas entre miles de profesionales y técnicos en Santiago. Ante la reciente ola de cobranzas judiciales por el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Tesorería General de la República (TGR) reforzó la aplicación de sus flexibilizaciones para pactar convenios de pago y evitar así el avance de los tribunales.

El cambio operativo más radical es la eliminación del antiguo y restrictivo “pie del 10%”. Hasta hace un tiempo, si debías $15 millones, la TGR te exigía $1,5 millones en efectivo para sentarte a negociar; un monto imposible para la clase media. Ahora, las nuevas condiciones fijan topes máximos de pago inicial indexados directamente a lo que declaras mensualmente como renta.

Los tres tramos: ¿Cuánto es lo máximo que te pueden pedir de pie?

El esquema actual divide a los deudores en tres realidades económicas distintas. Estos son los límites legales que la Tesorería no puede sobrepasar al momento de exigir el pago inicial:

Si ganas menos de $1.000.000 líquido: El pie inicial mínimo parte desde 1 UTM . No existe un techo asfixiante, abriendo la puerta a quienes tienen sueldos bajos o están inestables laboralmente.

Si tu sueldo va entre $1.000.000 y $2.000.000: Lo máximo, el tope absoluto que te pueden exigir como pie para congelar las acciones judiciales, es de $1.000.000 .

Si percibes más de $2.000.000 líquidos: El techo máximo fijado para el pago inicial de la negociación es de $1.500.000.

La regla de oro del 10%: Además del pie, la normativa estipula que la cuota mensual resultante del convenio jamás podrá superar el 10% de tus ingresos acreditados, garantizando que el convenio sea sostenible mes a mes.

El “cruce de datos” tras los embargos de cuentas bancarias

Fuentes ligadas al organismo recaudador confirman que la prioridad de los embargos masivos que se han viralizado en redes sociales apunta a un perfil específico: deudores con amplia capacidad de pago y patrimonio registrado (autos, bienes raíces) que no han mostrado intención de pago. El cruce automatizado con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Registro Civil permite acelerar estas retenciones. El convenio web es la única vía administrativa para frenar estos decretos judiciales de forma inmediata.

Para simular tu caso, revisar el monto total de tu deuda educativa cargada en el fisco o suscribir el beneficio usando tu ClaveÚnica, el trámite se realiza de forma 100% digital en el portal oficial de la Tesorería.