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Podrías recibir hasta $200 mil al mes para tu arriendo: cómo postular al beneficio 2026 DATOS ÚTILES Cedido

Podrías recibir hasta $200 mil al mes para tu arriendo: cómo postular al beneficio 2026

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El beneficio del Minvu cubre parte de tu alquiler mensual hasta completar $6,9 millones. Revisa si cumples los requisitos de ingreso y la fecha límite para postular.

El Mostrador Fuente Preferida

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió el proceso de postulación nacional al Subsidio de Arriendo de Vivienda (DS52) correspondiente a 2026. Este aporte estatal entrega un fondo total de hasta 170 UF (cerca de $6,9 millones de pesos), el cual se distribuye en pagos mensuales para financiar una parte del alquiler.

El período de postulación comenzó este 7 de julio y estará disponible hasta el 7 de agosto de 2026, tanto a través del sitio web oficial como de forma presencial en las oficinas del Serviu.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio en Santiago y regiones?

El aporte mensual del beneficio varía según la zona geográfica en la que residas:

  • Región Metropolitana y zonas especiales (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes):

    • Aporte máximo mensual: hasta 4,9 UF (aprox. $200.000).

    • Tope máximo del valor del arriendo: la propiedad no puede superar las 13 UF (aprox. $531.000).

  • Resto del país:

    • Aporte máximo mensual: hasta 4,2 UF (aprox. $171.500).

    • Tope máximo del valor del arriendo: la propiedad no puede superar las 11 UF (aprox. $449.000).

Ejemplo en Santiago: Si firmas un contrato por $450.000 mensuales, el subsidio te aportará aproximadamente $200.000 y tú solo pagarás la diferencia de $250.000.

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Requisitos para postular

Para acceder al proceso 2026 debes cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

  1. Edad: Tener mínimo 18 años cumplidos al momento de postular (cédula de identidad vigente).

  2. Núcleo familiar: Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo/a.

    • Excepción: Las personas mayores de 60 años pueden postular de manera individual.

  3. Registro Social de Hogares: Estar inscrito y pertenecer hasta el 70% de la calificación socioeconómica.

  4. Ahorro mínimo obligatorio: Tener depositado un mínimo de 4 UF (aprox. $163.300) en una cuenta de ahorro para la vivienda. Este saldo debía estar disponible, a más tardar, el día hábil anterior a la postulación.

  5. Ingresos familiares: Acreditar un ingreso mensual del grupo familiar entre 7 UF ($285.700 aprox.) y 25 UF ($1.020.500 aprox.). Por cada integrante adicional sobre tres personas, el tope de ingreso sube en 8 UF.

Paso a paso: cómo realizar la postulación en línea

El trámite en línea no requiere presentar documentación en papel si tus datos de ahorro e ingresos están registrados en línea.

  1. Ingresa a la plataforma oficial arriendoenlinea.minvu.cl.

  2. Inicia sesión con tu ClaveÚnica.

  3. Completa el formulario con los datos de tu núcleo familiar y la cuenta de ahorro para la vivienda.

  4. Verifica la información solicitada y confirma el envío de tu postulación.

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, debes agendar una atención en la oficina del Serviu correspondiente a tu región antes del 7 de agosto.

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