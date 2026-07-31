Llega el primer PymeDay a Chile: las fechas clave para encontrar ofertas en más de 70 comercios
La Cámara de Comercio de Santiago estrenará un evento de ofertas exclusivo para emprendimientos locales. Revisa las fechas exactas y los resguardos que debes tomar antes de comprar.
El calendario de compras con descuento en Chile suma un nuevo hito oficial. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la realización del primer PymeDay, una jornada de ventas online diseñada de forma exclusiva para potenciar a pequeñas y medianas empresas de todo el país.
A diferencia del tradicional CyberDay o CyberMonday —donde predominan los grandes retailers—, esta iniciativa busca ser una vitrina directa para más de 70 emprendimientos en categorías como tecnología, vestuario, hogar, gastronomía y turismo.
¿Cuándo es el PymeDay 2026?
El evento se desarrollará durante tres días seguidos:
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Inicio: Lunes 3 de agosto de 2026 (desde las 00:00 horas).
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Término: Miércoles 5 de agosto de 2026 (hasta las 23:59 horas).
Durante este período, las pymes participantes desplegarán promociones exclusivas y opciones de pago facilitadas por alianzas con pasarelas digitales como Mercado Pago.
¿Cómo comprar de forma segura durante el evento?
Para evitar caer en sitios web de imitación o posibles estafas electrónicas, ten en cuenta las siguientes recomendaciones antes de realizar una transacción:
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Ingresa únicamente por la vía oficial: Revisa el listado completo de marcas verificadas ingresando a la plataforma habilitada por la CCS en pymedayccs.cl.
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Verifica la pasarela de pago: Comprueba que al momento de pagar se te redirija a entornos encriptados seguros (Webpay, Mercado Pago, Khipu u otros procesadores reconocidos).
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Consulta por plazos de despacho: A diferencia de las grandes cadenas con centros logísticos masivos, las pymes suelen ofrecer atención personalizada y tiempos de entrega acotados en la Región Metropolitana, pero es clave confirmar el costo de envío previo al pago.