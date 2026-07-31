La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entrega hasta $888 mil anuales a estudiantes de alto rendimiento. Para la educación superior, el periodo de renovación ya está abierto y exige un trámite presencial para mantener los depósitos.

Un beneficio fundamental para miles de estudiantes en Chile se encuentra en una etapa decisiva. La Beca Presidente de la República (BPR), aporte económico de libre disposición otorgado por la Junaeb, mantiene abierto el proceso de renovación del segundo semestre de 2026 para alumnos de educación superior.

El aporte, depositado directamente en la CuentaRUT del beneficiario, se calcula en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y se distribuye en hasta 10 cuotas durante el año académico.

Montos actualizados para 2026

Los valores anuales fijados para este periodo se estructuran según el nivel educativo del estudiante:

Enseñanza media: 6,2 UTM al año (aproximadamente $444.223 repartidos en cuotas).

Educación superior: 12,4 UTM al año (aproximadamente $888.447 al año).

Aviso importante: Las postulaciones por primera vez solo están permitidas mientras el estudiante cursa la enseñanza media. En la educación superior únicamente es posible renovar el beneficio que ya se obtuvo en el colegio.

Requisitos para postular y renovar

1. En Enseñanza Media (Postulación y Renovación)

Estar matriculado en un establecimiento reconocido por el Estado (1° a 4° medio).

Acreditar un promedio de notas igual o superior a 6,0 .

Estar dentro del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

2. En Educación Superior (Solo Renovación)

Estar matriculado como alumno regular en una universidad, instituto profesional o CFT acreditado.

Promedio de notas igual o superior a 5,0 en el último semestre cursado.

Para alumnos ingresados a universidades vía PAES, contar con un puntaje promedio mínimo de 485 puntos en las pruebas obligatorias.

Pertenecer al 40% más vulnerable del RSH (se exige un 70% para quienes obtuvieron la beca antes de 2023).

Calendario de renovación y fechas de pago en Educación Superior

A diferencia de otros trámites que se realizan en línea, la renovación para la educación superior se gestiona directamente en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de cada universidad o centro de formación, entre el 2 de julio y el 15 de septiembre de 2026.

Para concretar el proceso debes presentar:

Certificado de alumno regular del segundo semestre. Certificado de notas correspondientes al primer semestre.

Durante el trámite, el pago se suspende de forma preventiva y se reanuda una vez acreditados los documentos. Las fechas de recepción del dinero en la cuenta bancaria dependen del día en que entregues tu documentación: