Bono de Recuperación: quiénes pueden recibir hasta $1,5 millones y cuáles son los montos por tramo

Tras el paso del sistema frontal que dejó miles de viviendas afectadas en distintas regiones del país, el Gobierno puso en marcha el Bono de Recuperación, un aporte económico destinado a las familias que sufrieron daños materiales producto de las lluvias e inundaciones. El beneficio se asigna de manera automática, según la evaluación realizada mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), y puede alcanzar un máximo de $1.500.000 por hogar.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de Recuperación?

El beneficio está destinado a las familias afectadas por el temporal registrado desde la segunda quincena de julio entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

Para acceder a este aporte no es necesario realizar una postulación. Sin embargo, el hogar debe haber sido previamente catastrado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

La FIBE es una encuesta presencial aplicada por funcionarios municipales, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y SENAPRED, para evaluar los daños materiales y las pérdidas sufridas en cada vivienda.

En el caso de las personas extranjeras, el jefe o jefa de hogar debe contar con un RUT chileno vigente para recibir el beneficio.

Montos del Bono de Recuperación: estos son los cuatro tramos

La ayuda económica se entrega en un solo pago y el monto dependerá del porcentaje de afectación determinado en la Ficha FIBE.

Tramo 1 (afectación baja): $375.000.

Tramo 2 (afectación media): $750.000.

Tramo 3 (afectación media-alta): $1.125.000.

Tramo 4 (afectación alta o destrucción total): $1.500.000.

Los depósitos se realizan directamente en la CuentaRUT de la persona jefa de hogar o mediante pago presencial en sucursales de BancoEstado.

¿Cómo se paga el Bono de Recuperación?

El beneficio se entrega en un único pago y no requiere ningún trámite de postulación. La asignación depende exclusivamente de la información obtenida durante el catastro realizado mediante la Ficha Básica de Emergencia, instrumento que permite determinar el nivel de daño de cada hogar y el monto correspondiente.

Bono de Recuperación: una ayuda para enfrentar los daños del sistema frontal

El Bono de Recuperación busca entregar un alivio económico inmediato a las familias que resultaron afectadas por el reciente sistema frontal. Debido a que el beneficio se asigna a partir de la información recopilada en terreno por las autoridades, es fundamental que los hogares damnificados hayan sido correctamente catastrados para acceder al aporte y recibir el monto que corresponda según el nivel de afectación.