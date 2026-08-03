Con el avance del año académico, miles de familias ya se preguntan por las ayudas estatales destinadas a estudiantes de buen rendimiento. Uno de los aportes más esperados es el Bono Logro Escolar 2026, un beneficio económico de asignación automática coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que premia el esfuerzo escolar sin necesidad de trámites de postulación.

Al ser un beneficio automatizado, el Estado cruza la información interna entregada por el Ministerio de Educación (Mineduc) junto con los datos del Registro Social de Hogares. Por ende, para recibirlo, las familias solo deben cumplir con las condiciones establecidas en la ley.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el beneficio?

El aporte está destinado a estudiantes de hasta 24 años que cumplan de forma simultánea los siguientes requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población socioeconómica del país. Haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año escolar anterior. Formar parte del 30% de mejor rendimiento académico de su respectiva promoción o grupo de egreso. Asistir a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos formalmente por el Mineduc.

La importante advertencia sobre el Registro Social de Hogares

Un error común entre los apoderados es asumir la selección basándose únicamente en la cartola del hogar. Desde ChileAtiende aclaran un punto crítico: estar calificado dentro del tramo del 40% en el Registro Social de Hogares no garantiza formar parte del 30% más vulnerable exigido por la Ley N° 20.595. El cálculo para este bono utiliza un modelo de focalización específico que determina de forma interna si el grupo familiar califica en el segmento requerido al 31 de marzo del año anterior.

Montos confirmados para 2026

El beneficio económico se divide en dos tramos diferenciados según el lugar que ocupe el estudiante en el ranking de notas de su curso:

Tramo 1 ($85.057): Para alumnos que se ubiquen dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su generación.

Tramo 2 ($51.036): Para alumnos que se encuentren en el segundo tramo, es decir, entre el 15% y el 30% de las mejores calificaciones.

Es importante destacar que este monto es acumulable. Si una familia tiene, por ejemplo, dos hijos que se posicionaron dentro del primer 15% de sus respectivos cursos, el depósito familiar final ascenderá a $170.114.

¿Cuándo y cómo se paga el Bono Logro Escolar 2026?

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona designada como cobradora dentro del grupo familiar. Si el beneficiario no dispone de una cuenta bancaria activa, el sistema gestionará la apertura de una CuentaRUT sin costo, la cual deberá ser activada presentando la cédula de identidad en cualquier sucursal bancaria.

Aunque los montos y requisitos ya se encuentran confirmados, la nómina oficial de estudiantes seleccionados y las fechas exactas de pago serán habilitadas durante el mes de septiembre de 2026. En ese periodo, los apoderados podrán ingresar al portal oficial del beneficio para consultar con el RUT del estudiante si les corresponde la bonificación.