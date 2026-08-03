Cuáles son las 23 comunas donde no habrá clases este lunes 3 de agosto por el sistema frontal
El Ministerio de Educación precisó que la suspensión de clases considera a todos los establecimientos educacionales públicos y privados, incluyendo jardines infantiles, escuelas y liceos que imparten educación parvularia, básica y media.
El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este lunes 3 de agosto en establecimientos públicos y privados de 23 comunas de las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía, debido a los efectos del intenso sistema frontal que afectó durante el fin de semana a la zona centro-sur del país.
La medida regirá para todos los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas frente a las consecuencias del temporal.
¿En qué comunas se suspenden las clases?
Región del Maule
La suspensión de clases se aplicará en las comunas de:
- Constitución
- Molina
Región de Ñuble
No habrá actividades lectivas en:
- Quillón
- Bulnes
- San Ignacio
Además, la medida incluye todas las comunas de la Provincia de Itata:
- Quirihue
- Trehuaco
- Cobquecura
- Ninhue
- Ránquil
- Portezuelo
- Coelemu
Región de La Araucanía
Las clases también fueron suspendidas en:
- Loncoche
- Galvarino
- Victoria
- Traiguén
- Lumaco
- Purén
- Los Sauces
- Renaico
- Angol
- Ercilla
- Cholchol
Suspensión aplica a colegios públicos y privados
El Ministerio de Educación precisó que la suspensión de clases considera a todos los establecimientos educacionales públicos y privados, incluyendo jardines infantiles, escuelas y liceos que imparten educación parvularia, básica y media.
El sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país ha provocado graves daños. El último balance de las autoridades indica que el temporal deja dos personas fallecidas, 25 viviendas destruidas, más de 4.700 casas con distintos niveles de afectación y 6.243 personas aisladas.
Las mayores consecuencias se concentran entre las regiones del Maule y Los Lagos, donde se registraron desbordes de ríos, evacuaciones preventivas y cortes de rutas debido a las intensas lluvias.
En materia de servicios básicos, más de 70 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico durante la tarde del domingo, mientras las autoridades mantienen las alertas vigentes e hicieron un llamado a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.