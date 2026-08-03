Cuáles son las 23 comunas donde no habrá clases este lunes 3 de agosto por el sistema frontal

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este lunes 3 de agosto en establecimientos públicos y privados de 23 comunas de las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía, debido a los efectos del intenso sistema frontal que afectó durante el fin de semana a la zona centro-sur del país.

La medida regirá para todos los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y comunidades educativas frente a las consecuencias del temporal.

¿En qué comunas se suspenden las clases?

Región del Maule

La suspensión de clases se aplicará en las comunas de:

Constitución

Molina

Región de Ñuble

No habrá actividades lectivas en:

Quillón

Bulnes

San Ignacio

Además, la medida incluye todas las comunas de la Provincia de Itata:

Quirihue

Trehuaco

Cobquecura

Ninhue

Ránquil

Portezuelo

Coelemu

Región de La Araucanía

Las clases también fueron suspendidas en:

Loncoche

Galvarino

Victoria

Traiguén

Lumaco

Purén

Los Sauces

Renaico

Angol

Ercilla

Cholchol

Suspensión aplica a colegios públicos y privados

El Ministerio de Educación precisó que la suspensión de clases considera a todos los establecimientos educacionales públicos y privados, incluyendo jardines infantiles, escuelas y liceos que imparten educación parvularia, básica y media.

El sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país ha provocado graves daños. El último balance de las autoridades indica que el temporal deja dos personas fallecidas, 25 viviendas destruidas, más de 4.700 casas con distintos niveles de afectación y 6.243 personas aisladas.

Las mayores consecuencias se concentran entre las regiones del Maule y Los Lagos, donde se registraron desbordes de ríos, evacuaciones preventivas y cortes de rutas debido a las intensas lluvias.

En materia de servicios básicos, más de 70 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico durante la tarde del domingo, mientras las autoridades mantienen las alertas vigentes e hicieron un llamado a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales.