Más de 190 mil propiedades habitacionales en Chile cuentan hoy con rebaja o exención en el pago del impuesto territorial por contar con propietarios de 65 años o más. El beneficio, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), busca aliviar la carga económica de pensionados y personas de la tercera edad reduciendo su cuota en un 50% o dejándola en $0.

A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos vigentes, los tramos de ingresos y el paso a paso para revisar la condición de tu vivienda o la de un familiar.

¿En qué consiste el beneficio?

La ley establece una rebaja en las contribuciones para aquellos propietarios de la tercera edad cuyos ingresos y avalúo fiscal no superen ciertos topes establecidos por ley:

Rebaja del 100% (pago $0): Aplica si el ingreso mensual del contribuyente no supera el tramo exento del Impuesto Único de Segunda Categoría (aproximadamente $900 mil a $1 millón mensual, según la UF/UTM del periodo).

Rebaja del 50%: Aplica para quienes poseen ingresos en el tramo siguiente de tributación (hasta aproximadamente $2,2 millones mensuales).

Requisitos para acceder

Para que una propiedad acceda al beneficio del SII, debe cumplir con las siguientes condiciones:

Edad del propietario: Poseer al menos 65 años (hombres o mujeres) al 31 de diciembre del año anterior. Destino del inmueble: El uso de la propiedad debe ser exclusivamente habitacional. Propiedad única de mayor valor: Si la persona posee más de una propiedad, el beneficio se aplicará únicamente a la que registre el mayor avalúo fiscal. Límite de avalúo fiscal: El avalúo fiscal total de la vivienda beneficiada no debe superar los topes fijados por la normativa vigente para el reavalúo del periodo.

Paso a paso: ¿Cómo saber si ya tienes el beneficio o solicitarlo?

En la mayoría de los casos, el SII aplica esta exención de forma automática cruzando los datos de ingresos y registros de bienes raíces. Sin embargo, si cumples con las condiciones y la cuota te sigue cobrando el monto completo, puedes gestionarlo tú mismo o ayudar a un familiar: