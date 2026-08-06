Kit de emergencia para cortes de agua o luz: qué debe incluir y cómo prepararse ante sistema frontal

Los cortes de agua potable y de suministro eléctrico pueden ocurrir por diversos motivos: sistemas frontales, fuertes lluvias, nevadas, inundaciones, vientos intensos, fallas en la infraestructura o trabajos de reparación. Aunque muchas interrupciones se resuelven rápidamente, otras pueden extenderse por varias horas, afectando la rutina diaria y el acceso a servicios básicos.

Por ello, especialistas en gestión del riesgo recomiendan que cada hogar cuente con un kit de emergencia que permita enfrentar las primeras 24 a 72 horas sin depender completamente de los servicios básicos.

¿Qué debe tener un kit de emergencia para un corte de agua o luz?

Preparar un kit con anticipación ayuda a reducir el impacto de una emergencia y evita compras de último minuto cuando la demanda aumenta.

Entre los elementos esenciales destacan:

Agua potable: considerar al menos dos litros por persona al día para beber y preparar alimentos.

Alimentos no perecibles: conservas, frutos secos, barras de cereal, galletas, leche larga vida y otros productos que no requieran refrigeración.

Linternas LED y pilas de repuesto.

Baterías externas (power bank) completamente cargadas para teléfonos móviles.

Radio portátil a pilas o de manivela para mantenerse informado si falla internet o las redes móviles.

Botiquín de primeros auxilios con medicamentos de uso habitual.

Velas y fósforos o encendedores, utilizándolos siempre con precaución para evitar incendios.

Papel higiénico, toallas húmedas y artículos de higiene personal.

Bolsas de basura resistentes.

Abrigos, frazadas y ropa de cambio, especialmente durante el invierno.

Copias impresas de documentos importantes y números telefónicos de emergencia.

Dinero en efectivo, ya que algunos comercios pueden no aceptar pagos electrónicos durante un corte eléctrico.

Cómo prepararse antes de un corte de suministro

Además del kit, existen medidas preventivas que ayudan a enfrentar mejor una interrupción de servicios.

Mantener cargados teléfonos, computadores y baterías externas cuando se pronostiquen temporales.

Llenar botellas o recipientes con agua potable si existe aviso de corte programado.

Congelar botellas con agua para ayudar a conservar la temperatura del refrigerador en caso de un corte eléctrico.

Identificar el lugar donde se encuentran las llaves de paso del agua y el tablero eléctrico del hogar.

Tener a mano los teléfonos de la empresa eléctrica y sanitaria correspondiente.

Revisar periódicamente la fecha de vencimiento de alimentos, medicamentos y pilas del kit.

¿Cuánta agua se recomienda almacenar?

Una de las principales dudas es la cantidad de agua necesaria para enfrentar una emergencia.

La recomendación general es disponer de al menos dos litros diarios por persona para consumo. Si es posible, también conviene almacenar agua adicional para higiene básica, limpieza y preparación de alimentos.

Las familias con niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o mascotas deberían considerar una reserva mayor según sus necesidades.

Qué hacer durante un corte de luz

Si la electricidad se interrumpe, es recomendable desenchufar equipos electrónicos sensibles para evitar daños cuando vuelva el suministro.

También es aconsejable abrir lo menos posible el refrigerador y el congelador para mantener la cadena de frío durante más tiempo. Si se utilizan velas, deben permanecer siempre bajo supervisión y lejos de materiales inflamables.

Cómo enfrentar un corte de agua

Cuando el suministro de agua potable se interrumpe, es importante priorizar el consumo humano y mantener una higiene adecuada utilizando la reserva disponible.

Si el corte se prolonga, conviene seguir las instrucciones entregadas por la empresa sanitaria o las autoridades respecto de puntos de abastecimiento alternativos.

La importancia de estar preparados

Las emergencias no siempre pueden anticiparse, pero sí es posible reducir su impacto mediante una adecuada planificación. Contar con un kit de emergencia actualizado, revisar periódicamente su contenido y conocer los protocolos básicos puede hacer una gran diferencia frente a cortes de agua o electricidad.

La preparación no solo aporta tranquilidad, sino que también permite proteger a la familia y responder de mejor manera durante las primeras horas de una contingencia.