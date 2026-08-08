Adultos mayores: cómo pagar $0 en contribuciones este semestre
Más de 190 mil propiedades ya reciben este alivio tributario del SII. Revisa si cumples los requisitos de ingreso y el trámite paso a paso para acceder al beneficio.
Más de 190 mil propiedades habitacionales en Chile cuentan hoy con rebaja o exención en el pago del impuesto territorial por contar con propietarios de 65 años o más. El beneficio, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), busca aliviar la carga económica de pensionados y personas de la tercera edad reduciendo su cuota en un 50% o dejándola en $0.
A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos vigentes, los tramos de ingresos y el paso a paso para revisar la condición de tu vivienda o la de un familiar.
¿En qué consiste el beneficio?
La ley establece una rebaja en las contribuciones para aquellos propietarios de la tercera edad cuyos ingresos y avalúo fiscal no superen ciertos topes establecidos por ley:
-
Rebaja del 100% (pago $0): Aplica si el ingreso mensual del contribuyente no supera el tramo exento del Impuesto Único de Segunda Categoría (aproximadamente $900 mil a $1 millón mensual, según la UF/UTM del periodo).
-
Rebaja del 50%: Aplica para quienes poseen ingresos en el tramo siguiente de tributación (hasta aproximadamente $2,2 millones mensuales).
Requisitos para acceder
Para que una propiedad acceda al beneficio del SII, debe cumplir con las siguientes condiciones:
-
Edad del propietario: Poseer al menos 65 años (hombres o mujeres) al 31 de diciembre del año anterior.
-
Destino del inmueble: El uso de la propiedad debe ser exclusivamente habitacional.
-
Propiedad única de mayor valor: Si la persona posee más de una propiedad, el beneficio se aplicará únicamente a la que registre el mayor avalúo fiscal.
-
Límite de avalúo fiscal: El avalúo fiscal total de la vivienda beneficiada no debe superar los topes fijados por la normativa vigente para el reavalúo del periodo.
Paso a paso: ¿Cómo saber si ya tienes el beneficio o solicitarlo?
En la mayoría de los casos, el SII aplica esta exención de forma automática cruzando los datos de ingresos y registros de bienes raíces. Sin embargo, si cumples con las condiciones y la cuota te sigue cobrando el monto completo, puedes gestionarlo tú mismo o ayudar a un familiar:
-
Ingresa al sitio oficial del Servicio de Impuestos Internos (sii.cl).
-
Dirígete a la sección Bienes Raíces y selecciona Contribuciones.
-
Haz clic en Solicitudes de Bienes Raíces e ingresa con la Clave Única o Clave SII del adulto mayor propietario.
-
Selecciona la opción Rebaja Adulto Mayor para verificar si está activa o para ingresar un requerimiento de revisión en caso de que tus ingresos hayan variado o hayas cumplido la edad recientemente.