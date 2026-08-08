Alerta por cambio en los bancos: ya cambiarón los requisitos para transferir dinero
La CMF puso en marcha la eliminación gradual de las tarjetas de coordenadas. Conoce los nuevos requisitos para transferir y quiénes podrán seguir usándolas.
A partir del 1 de julio, el sistema para realizar transferencias electrónicas y pagos digitales en Chile experimentó su transformación más importante en años. Comenzó a regir de forma estricta la normativa de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), una medida que busca frenar los fraudes digitales y la suplantación de identidad, pero que implica el adiós definitivo a las tradicionales tarjetas de coordenadas de plástico para la gran mayoría de los usuarios.
Con las nuevas directrices, los bancos del país ya no podrán autorizar operaciones críticas (como transferencias a nuevos destinatarios o montos altos) utilizando únicamente las coordenadas. En su lugar, las entidades financieras están obligadas a exigir un estándar de verificación multifactor.
¿Cómo se validarán las transferencias desde ahora?
El nuevo sistema bancario cruzará al menos dos factores independientes de seguridad basados en tres categorías obligatorias:
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Algo que el usuario conoce: Tu contraseña digital, clave de internet o PIN habitual.
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Algo que el usuario posee: Un dispositivo de confianza verificado, como tu teléfono inteligente, donde se genera una clave dinámica (tipo soft token o clave digital de la app de tu banco).
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Algo que el usuario es (biometría): Validación mediante reconocimiento facial, lectura de huella dactilar o de voz a través del teléfono.
Debido a esto, si aún utilizas tarjetas físicas de plástico con cuadrículas de números, es fundamental que revises los canales digitales de tu banco para realizar el “enrolamiento biométrico” o activar la aplicación de seguridad correspondiente, evitando así bloqueos o límites inesperados al intentar mover dinero.
¿Quiénes quedan exceptuados y podrán seguir usando coordenadas?
Conscientes de que la tecnología digital puede generar exclusión, la CMF emitió una actualización que permite a los bancos mantener las tarjetas de coordenadas activas de forma exclusiva para ciertos segmentos vulnerables. Podrán solicitar acogerse a esta excepción los clientes que cumplan con alguno de los siguientes perfiles:
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Adultos mayores.
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Personas que presenten una condición de salud deteriorada o discapacidad.
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Usuarios con severas dificultades para acceder a canales físicos o sucursales de atención.
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Personas que tengan falta de dispositivos de confianza (por ejemplo, personas que no posean un teléfono inteligente compatible con las aplicaciones de los bancos).
Cabe destacar que el 1 de agosto venció el plazo de los bancos para informar formalmente a la CMF el catastro de estos grupos especiales y cómo operará su continuidad en el sistema de coordenadas tradicionales. Para operaciones básicas, como transferencias entre cuentas propias del mismo titular o pagos automáticos recurrentes ya inscritos, las nuevas exigencias biométricas no serán obligatorias en el día a día.