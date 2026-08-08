Cierra en el Parque O’Higgins: la fecha en que Fantasilandia apagará sus juegos y cómo ir por $9.990
El histórico recinto de Santiago Centro prepara su traslado definitivo a San Bernardo tras más de 40 años. Revisa el calendario de cierre y las promociones disponibles con CuentaRUT, Itaú y Entel.
El icónico parque de diversiones ubicado en el corazón de Santiago comenzó la cuenta regresiva para bajar la persiana de su histórico recinto. Tras más de 40 años funcionando en el Parque O’Higgins, la administración confirmó el cronograma oficial de su traslado definitivo hacia la comuna de San Bernardo.
Si planeas asistir en esta última etapa, te contamos las fechas clave del proceso, el periodo en que no estará operativo y las promociones vigentes con bancos y telecomunicaciones para pagar menos.
¿Cuándo cierra Fantasilandia en el Parque O’Higgins?
El cierre definitivo de las dependencias de Santiago Centro se concretará durante el verano de 2027. En esa fecha comenzará el desarme y traslado de sus atracciones mecánicas.
Debido a la complejidad técnica del proceso, la empresa confirmó un “apagón” total de un año:
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Todo el año 2027: El parque mecánico estará completamente cerrado al público en la Región Metropolitana.
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Fines de diciembre de 2026: Se proyecta la inauguración de la primera fase en San Bernardo, correspondiente al nuevo parque acuático.
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Diciembre de 2027: Se prevé la apertura definitiva de la zona de atracciones mecánicas en su nueva dirección de Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N° 23.605 (sector Lo Infante, San Bernardo), en un terreno de 27 hectáreas.
Importante: Durante los periodos de alta concurrencia o vacaciones, el parque opera en horario continuo de 11:00 a 18:00 horas. Las entradas se venden exclusivamente por internet en el sitio web de Fantasilandia; no hay venta presencial en boleterías.
Descuentos y promociones vigentes
Para alivianar el presupuesto familiar, existen convenios activos para la compra de tickets generales vía web:
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Banco Itaú ($9.990): Válido para clientes con tarjetas Legend, Black o Blue durante fines de semana y festivos. Permite comprar hasta 4 entradas por cliente (hasta agotar stock).
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BancoEstado y CuentaRUT (30% de descuento): Aplica en la compra de entradas generales ingresando los datos de la tarjeta en el proceso de pago online. Válido para un máximo de 2 tickets por usuario.
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Clientes Entel (20% de descuento): Disponible para visitas fijadas los días domingo. Se debe solicitar el código o cupón digital directamente desde la App Mi Entel antes de pagar.