¿Cuándo es el Día del Niño 2026 en Chile? Revisa la fecha exacta de la celebración

Con el inicio del segundo semestre escolar, miles de familias comienzan a planificar una de las celebraciones más esperadas por los más pequeños: el Día del Niño y de la Niña 2026 en Chile. Además de elegir el regalo perfecto, muchas personas buscan conocer la fecha exacta para organizar actividades, panoramas y compras con anticipación.

Si bien cada año surge la duda sobre cuándo se celebra oficialmente esta fecha, en Chile existe un calendario ampliamente reconocido por el comercio y las organizaciones del sector.

¿Por qué el Día del Niño se celebra en agosto?

El Día del Niño y de la Niña 2026 se celebrará en Chile el domingo 9 de agosto, correspondiente al segundo domingo de agosto, fecha que tradicionalmente coordinan la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de Marcas del Retail.

Aunque las Naciones Unidas promueven el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, Chile adoptó la celebración durante agosto luego de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, buscando darle una mayor visibilidad pública y fomentar las actividades familiares.

A diferencia de otros países, Chile trasladó esta celebración al segundo domingo de agosto para facilitar la participación de las familias y potenciar una jornada dedicada a los niños y niñas.

Actualmente, además de la entrega de regalos, la fecha se ha convertido en una instancia para compartir experiencias familiares, visitar parques, restaurantes, centros de entretención y disfrutar actividades recreativas.

Comercio formal: el llamado de las autoridades para el Día del Niño

A pocos días de la celebración, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Sernac, la Asociación de Marcas del Retail (MDR) y la Cámara de la Industria Cosmética realizaron un llamado conjunto a privilegiar las compras en el comercio establecido.

Comprar en el comercio formal permite acceder a productos certificados, con garantía legal y que cumplen las normas sanitarias, especialmente cuando se trata de juguetes destinados a niños.

Asimismo, advierten que adquirir productos en el comercio informal implica riesgos importantes, ya que muchas veces se desconoce su origen, no cuentan con certificaciones de seguridad y pueden representar un peligro para los menores.

Aunque tradicionalmente los juguetes lideraban las compras, hoy el consumo se ha diversificado. Entre las categorías con mayor crecimiento destacan:

Tecnología.

Videojuegos.

Vestuario infantil.

Artículos deportivos.

Libros y librerías.

Además, el domingo de la celebración aumenta significativamente la actividad en restaurantes, centros de entretención y panoramas familiares, reflejando una tendencia donde las experiencias compartidas tienen cada vez mayor protagonismo.