Feriados de Fiestas Patrias: revisa cuántos días libres serán este 2026

Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más esperadas del año en Chile. Sin embargo, en 2026 el calendario ofrecerá menos días de descanso que en años anteriores, ya que las festividades contemplan únicamente los dos feriados oficiales establecidos por ley, sin la incorporación de jornadas adicionales que extiendan el fin de semana.

¿Qué días serán feriados durante las Fiestas Patrias 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, las Fiestas Patrias 2026 tendrán dos jornadas festivas:

Viernes 18 de septiembre : Independencia Nacional.

: Independencia Nacional. Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército.

A diferencia de 2025, cuando la distribución del calendario permitió un descanso más extenso, este año las celebraciones se desarrollarán sin un feriado adicional que amplíe el período de descanso.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre la incorporación de un feriado para el jueves 17 o el domingo 20 de septiembre, por lo que las celebraciones se concentrarán principalmente entre el viernes y el sábado.

Comercio tendrá feriados obligatorios e irrenunciables

Como ocurre cada año, el 18 y 19 de septiembre serán feriados obligatorios e irrenunciables para gran parte de los trabajadores del comercio. Esto implica que numerosos supermercados, malls, tiendas y centros comerciales permanecerán cerrados durante ambas jornadas, salvo las excepciones establecidas por la legislación laboral.

Por ello, se recomienda planificar con anticipación las compras, especialmente de alimentos, combustibles y otros productos de alta demanda durante las celebraciones.

¿Qué feriados quedan en Chile durante 2026?

Tras las Fiestas Patrias, el calendario aún contempla varios días festivos antes de finalizar el año, entre ellos las celebraciones religiosas y el cierre del año con Navidad. Estos feriados permitirán a muchas familias organizar viajes, actividades recreativas o reuniones familiares.

Es importante revisar oportunamente el calendario oficial para conocer cuáles corresponden a feriados irrenunciables y cuáles podrían generar fines de semana largos.

15 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. 25 de diciembre: Navidad, que también corresponde a un feriado obligatorio e irrenunciable.

Planifica con anticipación tus celebraciones

Aunque las Fiestas Patrias 2026 no ofrecerán un fin de semana largo de cuatro días, los dos feriados nacionales permitirán disfrutar de las tradicionales celebraciones del 18 y 19 de septiembre. Organizar con tiempo las compras, los desplazamientos y las actividades familiares ayudará a evitar contratiempos durante uno de los festejos más importantes del país.