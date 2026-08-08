Último día de clases 2026: revisa cuándo termina el año escolar en Chile

Con el segundo semestre ya en marcha, miles de estudiantes, familias y comunidades educativas comienzan a organizar el cierre del año escolar. El Ministerio de Educación (Mineduc) ya definió las fechas oficiales para el término de las clases en 2026, las que varían según el tipo de establecimiento y la modalidad de enseñanza.

¿Cuándo terminan las clases en Chile en 2026?

Según el calendario oficial del Ministerio de Educación, las fechas de cierre del año escolar dependen de la jornada de cada establecimiento y del nivel educativo.

Las fechas son las siguientes:

Establecimientos con Jornada Escolar Completa (JEC): el último día de clases será el viernes 4 de diciembre de 2026.

Establecimientos sin Jornada Escolar Completa: finalizarán sus actividades el viernes 18 de diciembre de 2026.

Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA): concluirá el año escolar el viernes 20 de noviembre de 2026.

Esta planificación rige para todas las regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Cuarto medio tendrá un calendario especial

Los estudiantes de cuarto medio finalizarán su año escolar antes que el resto de los cursos, debido al proceso de admisión a la educación superior y la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Cada establecimiento informa oportunamente la fecha exacta del cierre de actividades para este nivel, considerando el calendario definido por el Mineduc y las evaluaciones finales correspondientes.

¿Por qué cambian las fechas según el establecimiento?

El calendario escolar contempla una cantidad mínima de semanas de clases que debe cumplirse durante el año académico. Debido a ello, los establecimientos con Jornada Escolar Completa pueden concluir antes sus actividades, mientras que aquellos sin este régimen requieren extender las clases hasta mediados de diciembre para completar las horas lectivas exigidas por la normativa.

El Ministerio de Educación recomienda a estudiantes y apoderados revisar las comunicaciones oficiales de cada establecimiento, ya que pueden existir actividades de cierre, licenciaturas o evaluaciones posteriores al último día de clases.

Revisa el calendario y organiza el cierre del año escolar

Conocer la fecha de término del año escolar permite a las familias planificar vacaciones, actividades de fin de año y compromisos académicos. Aunque el calendario nacional establece fechas oficiales, cada establecimiento puede informar actividades específicas para sus estudiantes, especialmente en los cursos que finalizan etapas educativas.