¿Compras en el extranjero? Cómo calcular el impuesto y cuánto se paga para ingresar a Chile

Comprar ropa, tecnología, accesorios u otros productos en plataformas internacionales se volvió parte de la rutina de muchos consumidores chilenos. Sin embargo, desde octubre de 2025 cambió la forma en que se aplica el IVA a las compras de bienes realizadas de manera remota en el extranjero.

La modificación, establecida por la Ley N°21.713 sobre Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, comenzó a regir el 25 de octubre de 2025 y establece un IVA de 19% para los bienes ubicados en el extranjero que son comprados de manera remota por consumidores finales en Chile, siempre que su valor no supere los US$500 y se cumplan las demás condiciones establecidas por la normativa.

¿Qué cambió con la nueva normativa?

Antes de la modificación, existía una franquicia para determinados envíos de bajo valor. El nuevo sistema cambió el momento en que se aplica el impuesto.

Ahora, cuando una persona en Chile compra un producto de hasta US$500 a través de una plataforma o comercio extranjero inscrito ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), el 19% de IVA se cobra directamente al momento de la compra.

La principal ventaja es que, si el IVA fue efectivamente cobrado por la plataforma, al ingresar a Chile el producto queda exento del pago de aranceles e IVA de importación, evitando una doble tributación.

¿Cómo calcular el IVA de una compra en el extranjero?

El cálculo básico es sencillo.

Precio del producto × 19% = IVA

Luego:

Precio del producto + IVA = precio final

Por ejemplo, si un producto cuesta US$100:

Precio del producto: US$100

IVA (19%): US$19

Total: US$119

En términos simples, una compra de US$100 pasa a costar US$119 si el precio publicado no incluía previamente el impuesto.

Otro ejemplo: una compra de US$250

Si compras un producto por US$250:

US$250x0,19 = US$47,50

Por lo tanto:

US$250 + US$47,50 = US$297,50

El precio final sería de US$297,50, antes de considerar otros costos que eventualmente pueda cobrar el vendedor, como transporte, dependiendo de cómo esté estructurada la operación.

¿Qué pasa con una compra de US$500?

El límite establecido por la normativa es de US$500 para este régimen.

Si el producto cuesta exactamente US$500:

US$500x19% = US$95

Por lo tanto:

US$500 + US$95 = US$595

Si la compra se realiza mediante una plataforma inscrita y cumple las condiciones del régimen, el consumidor paga esos US$95 de IVA al momento de la compra y la importación queda exenta de aranceles e IVA de importación.

¿Qué pasa si la plataforma ya cobra el IVA?

En ese caso, el consumidor no debería volver a pagar el IVA al momento de la importación, siempre que se trate de una operación que cumpla las condiciones del régimen.

Esta es precisamente una de las principales modificaciones: el impuesto se cobra en la venta remota y no nuevamente cuando el producto ingresa a Chile.

El SII explica que esto busca evitar una doble tributación.

¿Qué pasa si la plataforma no está inscrita ante el SII?

Aquí cambia el procedimiento.

Si el comercio o plataforma extranjera no está inscrito en el sistema simplificado del SII, la compra puede realizarse sin que se cobre el IVA en el momento de la venta. En ese caso, al llegar el producto a Chile, el consumidor deberá pagar el IVA correspondiente mediante el procedimiento establecido por Aduanas.

Por eso, antes de comprar, es recomendable revisar si el comercio o plataforma aparece en el listado de entidades inscritas que mantiene el SII.

¿Las compras sobre US$500 pagan impuestos?

Las compras que superan el límite de US$500 no quedan dentro de este régimen simplificado para bienes de bajo valor.

En esos casos se aplica el procedimiento de importación correspondiente y pueden existir derechos aduaneros, IVA y otros impuestos dependiendo del producto, su origen y las características de la operación.

El cálculo tampoco debe hacerse simplemente aplicando 19% al precio publicado, porque la determinación de los tributos de importación puede considerar el valor aduanero y otros elementos.

Por eso, una compra de alto valor requiere revisar las reglas específicas de Aduanas antes de realizarla.

¿El límite de US$500 incluye el envío?

Es importante mirar cómo la plataforma determina el valor de la operación. El SII señala que, para estas ventas, el IVA se aplica al valor final de la operación, incluyendo los costos asociados al envío, según las condiciones establecidas para este régimen.

Por eso, no basta con mirar solamente el precio que aparece junto al producto: hay que revisar el total que se presenta antes de efectuar el pago.

¿Todos los productos tienen el mismo tratamiento?

No necesariamente.

La normativa contempla el régimen para bienes que cumplen las condiciones establecidas, pero existen productos que pueden estar sujetos a autorizaciones, controles o impuestos específicos.

El propio SII advierte que los bienes que requieren autorizaciones especiales deben cumplir los procedimientos correspondientes al momento de su importación y que pueden existir impuestos adicionales.

¿Cómo saber cuánto voy a pagar realmente?

Una forma sencilla de calcular una compra online de hasta US$500 en una plataforma inscrita es:

1. Identificar el precio del producto.

2. Revisar los costos asociados al envío y el total de la operación.

3. Calcular el 19% de IVA si la plataforma aún no lo ha incorporado.

4. Sumar el IVA al valor correspondiente.

5. Revisar el monto final antes de confirmar la compra.

Por ejemplo, si el valor sujeto a IVA es de US$150:

US$150x0,19 = US$28,50

US$150 + US$28,50 = US$178,50

El consumidor debería ver reflejado el impuesto en el proceso de compra cuando se trata de una plataforma inscrita.

¿La nueva normativa también afecta las compras que hago durante un viaje?

No hay que confundir ambos casos.

Esta modificación está dirigida principalmente a las ventas remotas de bienes ubicados en el extranjero, es decir, compras realizadas desde Chile a comercios o plataformas internacionales.

Las compras que una persona realiza físicamente durante un viaje y luego trae consigo al regresar a Chile se rigen por las normas aplicables al equipaje de viajeros y las franquicias de Aduanas, que tienen un tratamiento diferente.

Por eso, comprar una chaqueta en una tienda durante un viaje no es lo mismo, desde el punto de vista tributario, que comprar esa misma chaqueta por internet desde Chile y recibirla posteriormente mediante un envío internacional.

¿Por qué se implementó este impuesto?

El SII explicó que la modificación busca disminuir la evasión de IVA asociada a los millones de pequeños paquetes que ingresan anualmente al país y establecer un tratamiento tributario más equivalente entre las compras realizadas a comercios nacionales y las efectuadas mediante plataformas extranjeras.

La medida comenzó a aplicarse el 25 de octubre de 2025 y durante sus primeros meses ya generó una recaudación significativa. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el SII informó una recaudación acumulada superior a $85 mil millones por este concepto.

Antes de comprar, revisar el precio final

La principal recomendación para quienes compran en plataformas internacionales es mirar el precio final antes de pagar. Si la plataforma está inscrita ante el SII, el 19% de IVA debería aparecer incorporado en la operación y, cuando se cumplen las condiciones del régimen, no corresponde volver a pagarlo al momento de la importación.

En cambio, si la plataforma no está inscrita, el IVA puede cobrarse posteriormente mediante el procedimiento de Aduanas.

Así, la pregunta ya no es solamente cuánto cuesta un producto en una plataforma extranjera, sino cuánto costará finalmente puesto en Chile.