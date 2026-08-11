Tras aparición de chats de Chadwick: Manuel Guerra sale a pedir sobreseimiento

La defensa del exfiscal Manuel Guerra Fuenzalida solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago su sobreseimiento definitivo respecto de siete de los hechos incluidos en la formalización vigente en su contra, argumentando que se encuentran prescritos y, en dos casos, que los hechos imputados no son constitutivos de delito.

Ello, pese a que hasta hace un par de semanas sus abogados habían acordado con el Ministerio Público llevar al exfiscal regional oriente a un juicio abreviado. En esa instancia, Guerra aceptaría su responsabilidad en los hechos por los cuales se encuentra formalizado, gracias a lo cual accedería a una pena menor a los cinco años y al beneficio de la libertad vigilada especial (actualmente se encuentra en prisión preventiva, en el anexo cárcel Capitán Yaber).

Sin embargo, el viernes pasado en la tarde sus abogados, Carlos Mora, Felipe Polanco y Cristián Martin, pidieron al tribunal fijar una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo de su representado.

Ante ello, el tribunal fijó una audiencia y la programó para el 7 de octubre de 2026, a las 09 horas, misma fecha y hora en que estaba fijada la salida alternativa.

El fallo de la jueza Ximena Rivera indica que “atendido que para la misma fecha se encontraba previamente agendada audiencia para debatir procedimiento abreviado respecto del imputado antes individualizado, déjese sin efecto dicha audiencia, debiendo fijarse una nueva oportunidad para debatir el procedimiento abreviado”.

Todo esto ocurre a dos semanas de que Reportea.cl diera a conocer que en poder de la Fiscalía de Arica y Parinacota, encargada de investigar a Guerra, se encuentran 12 mil páginas de chats que abordan conversaciones entre Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Dichas conversaciones, muchas de ellas contenidas en la aplicación Telegram, que era utilizada por Hermosilla y Chadwick para hablar temas delicados, fueron retiradas de la nube virtual a disposición de los intervinientes por parte de la fiscalía, con el objetivo de “depurarlas”. Esto, tal como informó El Mostrador, generó críticas de parte de la abogada querellante María Inés Horvitz, quien también criticó la oferta de juicio abreviado que recibió Guerra, así como la decisión de la fiscalía de formalizar a Luis Hermosilla recién hace un par de semanas.

Los hechos

La presentación de los abogados de Guerra aborda siete capítulos de la formalización vigente, que considera ocho delitos y cerca de 20 hechos distintos.

Respecto del denominado “hecho uno”, correspondiente al Caso Penta, la defensa señala que a Guerra se le atribuye participación como autor de los delitos de violación de secretos y prevaricación administrativa, ocurridos antes del 3 de junio de 2018, por lo cual piden que se declare que están prescritos, dado que dicho plazo, en el caso de los delitos, es de cinco años contados desde la fecha de consumación del hecho.

El segundo hecho corresponde a la violación de secretos relacionada con la investigación que Guerra dirigió contra Santiago Valdés, el administrador electoral del expresidente Sebastián Piñera. Respecto de este caso, los últimos chats revelados por Reportea.cl señalan que Hermosilla y Chadwick se pusieron de acuerdo para hablar con Guerra sobre este asunto en 2018, cuando salió una nota periodística acerca de Valdés. Frente a esto, Hermosilla preguntó a Chadwick “hago algo en relación con esta noticia con MG?”, en relación a Manuel Guerra. La respuesta de Chadwick fue “bueno… cuánto?

Posteriormente, Hermosilla le replicó “Hablé. Me mandará un número”. Cabe indicar que Guerra desistió de recurrir ante la Corte Suprema, con lo cual el sobreseimiento de Valdés quedó a firme.

En febrero de 2019 el exfiscal informó a Hermosilla que estaba “a firme lo de Wagner y Valdés”, agregando “es bueno ir saliendo de los cachos”.

El tercer capítulo incluido en la solicitud corresponde a los casos Exalmar -Dominga. Debido a ellos, Guerra fue formalizado como autor de prevaricación administrativa. El capítulo se refiere a hechos ocurridos el 3 de agosto de 2017, por lo cual también, a juicio de la defensa, estaría prescrito. Lo mismo que ocurre con el delito de un delito de violación de secretos relativo al senador UDI Iván Moreira, hechos basados en chats de septiembre de 2016 y de noviembre y diciembre de 2017.

En otro hecho, sin embargo, los abogados del exfiscal pidieron el sobreseimiento argumentando que los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito.

Se trata de la información que Guerra entregó a Hermosilla sobre el caso “Huracán” (el montaje de carabineros destinado a culpar a distintas personas, casi todas mapuche, de una serie de atentados en la zona sur, al implantarles mensajes falsos en sus celulares), dado que el 25 de enero de 2018 Guerra dio a conocer al abogado que la fiscalía había determinado que los teléfonos habían sido manipulados, sin que él fuera siquiera el persecutor asignado al caso.

No obstante, Guerra se defendió diciendo que se trataba de información pública, que él conoció por medio de la prensa y no en forma interna, como sostuvo la fiscalía que ahora lo acusa.

Asimismo, sostienen que también está prescrita la violación de secretos que se le atribuye a Guerra por la investigación que se llevaba respecto del senador RN Manuel José Ossandón, a quien se imputaba haber intervenido en un negocio de extracción de áridos para beneficiar a uno de sus hijos.

La investigación era dirigida por el exfiscal, quien en junio de 2020 informó a Hermosilla que “para tu conocimiento e información de tus amigos del gobierno. Pronto formalizaremos a Ossandón por tráfico de influencias”. Posteriormente, el propio Guerra preguntó a Hermosilla “¿tú me puedes averiguar qué quiere el gobierno respecto de Ossandón?”.

En otro chat, le informó que el abogado Samuel Donoso asumiría la defensa del senador, lo que le fue desmentido por Hermosilla.

Lo mismo -inexistencia del delito- alegan respecto del Caso Vitacura, la entrega a de información reservada sobre la investigación contra el exalcalde de esa comuna, Raúl Torrealba.

Aunque había dejado el Ministerio Público un mes antes, Guerra afirmó en un chat que había “averiguado en la fiscalía varias cosas” y reveló detalles de la autodenuncia de Antonia Larraín, quien declaró que durante 30 meses recibió sobres con cinco millones de pesos provenientes de los programas Vita para entregárselos a Torrealba.

También informó sobre el dinero hallado en la casa del exalcalde, los fiscales que intervenían y posibles líneas investigativas, antecedentes que además habría comunicado a un abogado cercano a Torrealba.

Sin embargo, de acuerdo con los defensores de Guerra, el haber difundido esa información no es un hecho constitutivo de delito.