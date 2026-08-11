Empresa ofrece $1 millón por dormir en Chile: postula hasta el 14 de septiembre

Una particular oportunidad laboral llegará a Chile durante agosto. Emma Colchón Chile abrió una convocatoria para encontrar a una persona que se convierta en su primer “Embajador del Sueño”, un trabajo freelance de tres meses que contempla un pago total de $1.000.000.

El puesto consiste en probar distintos productos para dormir, entre ellos colchones, almohadas y una base, y posteriormente documentar la experiencia mediante formularios y videos.

Las postulaciones estarán disponibles desde el 20 de agosto hasta el 14 de septiembre de 2026.

Trabajo por $1 millón en Chile: cuáles son los requisitos para postular

La convocatoria no exige experiencia profesional relacionada con el sueño ni conocimientos en el área de la salud.

Los requisitos son ser mayor de 18 años, contar con redes sociales públicas, tener capacidad para crear contenido y poder emitir boletas de honorarios.

Para participar, los interesados deberán registrarse a través del sitio web de Emma y publicar en Instagram un video de entre un minuto y un minuto y medio, explicando por qué deberían ser seleccionados para el puesto y etiquetando a la marca.

Posteriormente, un comité elegirá a seis finalistas considerando aspectos como creatividad, calidad del contenido, capacidad de comunicación y afinidad con la propuesta. El rendimiento de la publicación en redes también será considerado, aunque no tendrá carácter determinante.

Los seleccionados avanzarán además a una entrevista, instancia en la que se evaluarán aspectos como autenticidad, storytelling y desenvolvimiento frente a cámara.

“El proceso está pensado para que la decisión final no dependa solo de un video, sino de cómo esa persona se relaciona genuinamente con la marca y con la idea de comunicar algo tan cotidiano como dormir bien”, explicó el equipo de la firma en el país.

Quien resulte ganador recibirá un contrato de prestación de servicios a honorarios por tres meses, con un pago total de $1 millón. Además, podrá escoger un colchón, almohadas y una base europea de la compañía.

El segundo y tercer lugar también recibirán productos. El resultado final de la convocatoria se dará a conocer el 30 de septiembre de 2026 a través de los canales oficiales de la empresa.

¿Cuándo se conocerá al ganador del trabajo?

La convocatoria estará abierta entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre de 2026. Tras el proceso de selección y las entrevistas, la empresa informará al ganador el 30 de septiembre mediante sus canales oficiales.

El elegido trabajará durante tres meses bajo la modalidad de prestación de servicios a honorarios y recibirá $1.000.000 en total, además de productos de la marca para desarrollar las pruebas y contenidos solicitados.