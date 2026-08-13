Registro en el Sistema de Admisión Escolar 2027: cómo inscribirse y qué datos se necesitan

El proceso para acceder a un establecimiento educacional para el año escolar 2027 ya está en marcha en Chile. Para las familias que necesitan participar en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), uno de los primeros pasos es contar con un registro habilitado en la plataforma del Ministerio de Educación.

El trámite se realiza de manera online y permite a los apoderados participar posteriormente en los procesos de postulación a establecimientos educacionales.

¿Dónde registrarse para el Sistema de Admisión Escolar?

El registro de apoderados se encuentra disponible en la plataforma oficial del Ministerio de Educación.

Registro de apoderado en el Sistema de Admisión Escolar

El formulario solicita información personal del apoderado y datos de contacto que serán utilizados por el sistema para comunicar información relacionada con la postulación y los resultados de asignación.

¿Qué datos se necesitan para registrarse?

Para crear una cuenta, el sistema solicita, entre otros antecedentes:

RUN.

Fecha de nacimiento.

Número de serie o documento.

Correo electrónico.

Confirmación del correo electrónico.

Número de teléfono celular.

Confirmación del número de teléfono.

Una contraseña personal.

Aceptación de los términos y condiciones del proceso.

Aceptación del protocolo de manejo de datos.

Es importante ingresar un correo electrónico y teléfono válidos y actualizados, ya que corresponden a los medios oficiales mediante los cuales el sistema puede entregar información sobre el proceso de postulación y sus resultados.

¿Quiénes deben registrarse?

El registro está dirigido a los apoderados que necesitan participar en el Sistema de Admisión Escolar. La plataforma permite posteriormente realizar la postulación de estudiantes a los establecimientos que forman parte del sistema.

En el caso de personas que no cuentan con RUN chileno o RUN de enrolamiento, el formulario indica que no deben registrarse directamente mediante esta opción y que deben obtener previamente un Identificador Provisorio de Apoderado (IPA).

¿Cuándo se puede postular al SAE 2027?

Para el proceso de Admisión Escolar 2027, el periodo principal de postulación comenzó el 4 de agosto de 2026 a las 09:00 horas y se extenderá hasta el 27 de agosto de 2026 a las 14:00 horas.

El proceso no funciona por orden de llegada. Es decir, postular el primer día no entrega una ventaja frente a hacerlo posteriormente dentro del plazo establecido.

El Ministerio de Educación recomienda que las familias revisen con anticipación los establecimientos disponibles y eviten dejar la postulación para el último día.

¿Cuántos colegios se pueden elegir?

No existe un número máximo de establecimientos que una familia pueda agregar a su listado de preferencias. El Mineduc recomienda considerar distintos establecimientos y ordenarlos de acuerdo con las preferencias de la familia.

El orden es importante: el sistema intentará asignar al estudiante a la alternativa de mayor preferencia que sea posible según las vacantes disponibles y las reglas de asignación.

¿Cómo elegir los colegios antes de postular?

Antes de enviar la postulación, las familias pueden utilizar la vitrina de establecimientos del SAE, donde es posible revisar información de los colegios participantes.

Entre los antecedentes que pueden consultarse se encuentran características del establecimiento, modalidad de enseñanza, jornada, actividades y otros datos relevantes para comparar alternativas.

Una recomendación importante es no escoger establecimientos solamente por cercanía al domicilio. También conviene revisar el proyecto educativo, tipo de enseñanza, jornada, actividades y las características que sean relevantes para cada familia.

¿Qué pasa si el estudiante obtiene un nuevo colegio?

Este es uno de los puntos que las familias deben considerar antes de enviar la postulación.

De acuerdo con las instrucciones del SAE, si el estudiante es asignado a un nuevo establecimiento mediante la plataforma, pierde el cupo que tenía en su colegio actual, independientemente de que posteriormente acepte o rechace la asignación.

Por eso, si el estudiante ya está matriculado en un establecimiento y la familia no desea cambiarlo, es importante evaluar cuidadosamente si corresponde participar en el proceso.

¿Qué hacer después de enviar la postulación?

Una vez que la familia haya seleccionado y ordenado los establecimientos, debe enviar la postulación antes del cierre del proceso y descargar el comprobante correspondiente.

El documento permite acreditar que la postulación fue realizada correctamente, por lo que es recomendable conservarlo.

Registro SAE 2027: lo más importante

Para participar en el Sistema de Admisión Escolar 2027, las familias deben considerar:

Registro: se realiza online en la plataforma del Mineduc.

se realiza online en la plataforma del Mineduc. Periodo principal: desde el 4 de agosto hasta el 27 de agosto de 2026.

desde el 4 de agosto hasta el 27 de agosto de 2026. Hora de cierre: 14:00 horas del 27 de agosto.

14:00 horas del 27 de agosto. Orden de preferencias: los colegios deben organizarse desde el más al menos preferido.

los colegios deben organizarse desde el más al menos preferido. Cantidad de colegios: no existe un límite máximo de establecimientos que se puedan incorporar.

no existe un límite máximo de establecimientos que se puedan incorporar. Orden de postulación: enviar la solicitud antes o después dentro del periodo no modifica las posibilidades de asignación.

enviar la solicitud antes o después dentro del periodo no modifica las posibilidades de asignación. Comprobante: después de enviar la postulación, se recomienda descargarlo y conservarlo.

después de enviar la postulación, se recomienda descargarlo y conservarlo. Información: antes de elegir, las familias pueden revisar los establecimientos disponibles en la vitrina del SAE.

¿Dónde consultar si hay problemas con el registro?

Para consultas relacionadas con el proceso, el Ministerio de Educación dispone de Ayuda Mineduc, que atiende de lunes a viernes entre las 08:00 y las 18:00 horas. También cuenta con atención telefónica.

En resumen, registrarse en el Sistema de Admisión Escolar es un paso fundamental para las familias que necesitan participar en el proceso de postulación a colegios para 2027. Más que realizar el trámite a última hora, lo recomendable es crear o verificar la cuenta con anticipación, revisar cuidadosamente las alternativas disponibles y ordenar los establecimientos según las verdaderas preferencias familiares.