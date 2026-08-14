¿Conviene comprar un auto en agosto? Explican las oportunidades antes del cambio de año modelo

Agosto suele marcar un momento particular para el mercado automotor chileno. Mientras los concesionarios comienzan a preparar la llegada de vehículos correspondientes al año modelo 2027, pueden aparecer ofertas y descuentos en determinados autos, versiones y unidades que aún tienen stock.

La pregunta para los consumidores es entonces: ¿conviene comprar un auto en agosto de 2026 o esperar el año modelo 2027?

Para los expertos, la respuesta dependerá de las prioridades de cada comprador, pero agosto puede ofrecer oportunidades especialmente atractivas para quienes privilegian el precio por sobre tener el año modelo más reciente.

¿Por qué agosto puede ser un buen mes para comprar un auto?

“El sector tiene la costumbre de ofrecer atractivas ofertas a quienes estén dispuestos a sacrificar el año modelo 2027 con precios muy atractivos en modelos y versiones que están más rezagadas en su volumen de ventas”, señala Martín Bresciani, presidente de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM A.G.)

Según el dirigente, esta estrategia comercial está ampliamente extendida en el mercado automotor y convierte a agosto en un período donde pueden encontrarse ofertas especiales en vehículos nuevos.

“Es una medida muy sana y ya extendida de convertir a agosto en un mes de ofertas irrepetibles. Los consumidores lo saben y lo aprovechan de forma muy decidida”, agrega.

Esto significa que un comprador puede encontrar un vehículo nuevo con un precio considerablemente más conveniente, aunque corresponda al año modelo 2026, en lugar de esperar por una unidad 2027.

Comprar un auto en agosto: el precio no es lo único que importa

Aunque el descuento puede ser uno de los principales atractivos para comprar un vehículo en agosto, se recomienda mirar la operación completa y no tomar una decisión exclusivamente por el precio.

“El prestigio de la marca, el respaldo del concesionario y el valor de reventa son también variables muy importantes de considerar”, explica Bresciani.

A estos factores se pueden sumar otros elementos relevantes, como:

disponibilidad y stock de la unidad;

equipamiento y versión específica;

valor de tasación del vehículo que se entrega como parte de pago;

condiciones de financiamiento;

costos asociados a la compra;

garantía y servicio de posventa;

valor de reventa del modelo.

Por eso, un descuento importante no necesariamente significa que sea la mejor alternativa para todos los compradores.

¿Qué pasa con el cambio de año modelo 2026 a 2027?

Uno de los principales aspectos que debe evaluar quien quiera comprar un auto en agosto es la diferencia entre adquirir un vehículo año modelo 2026 o esperar por uno 2027.

Tener un año modelo más reciente puede ser relevante para algunos consumidores, particularmente al momento de vender o renovar el vehículo. Sin embargo, la diferencia de precio entre ambas alternativas también puede ser significativa.

Por eso, la decisión dependerá de cuánto valore cada comprador esa diferencia.

“Las ofertas en muchos casos superan largamente la felicidad de tener un vehículo 2027”, afirma Bresciani.

En otras palabras, para algunos compradores puede ser más conveniente aprovechar un descuento en un auto nuevo durante agosto, mientras que para otros será prioritario contar con el año modelo más reciente.

Las ofertas de autos en agosto pueden durar poco

Otro factor importante es la disponibilidad. Las promociones de agosto no necesariamente aplican a todo el inventario de una marca o modelo.

“El consumidor debe informarse. Las ofertas son reales y en muchos casos se extinguen rápidamente por falta de stock ya que son unidades puntuales en algunos modelos y versiones y se venden rápidamente”, advierte el ejecutivo.

Por esta razón, quienes estén buscando comprar un auto nuevo durante agosto deberían consultar directamente por las unidades disponibles, comparar concesionarios y verificar las condiciones exactas de la promoción.

¿Agosto es uno de los mejores meses para comprar un auto?

De acuerdo con CAVEM, agosto se ha convertido desde hace años en un período relevante para la venta de vehículos debido a las ofertas asociadas al cambio de año modelo.

“El consumidor sabe de este comportamiento del mercado y desde hace muchos años que agosto es uno de los mejores meses de venta del año”, señala Bresciani.

El comportamiento del mercado automotor también muestra una evolución positiva durante 2026. CAVEM informó que en el primer semestre del año se registraron 742.447 operaciones de vehículos nuevos y usados, cifra que representa un crecimiento acumulado de 5,6% respecto del mismo período de 2025.

¿Qué revisar antes de comprar un auto en agosto?

Antes de aceptar una oferta, se recomienda comparar la operación completa y revisar las características específicas del vehículo.

Entre los principales puntos que conviene considerar están:

Año modelo: verificar si el vehículo corresponde a 2026 o 2027.

Precio final: comparar el valor de la unidad con vehículos equivalentes y revisar si existen condiciones asociadas al descuento.

Stock: confirmar que la oferta corresponda a una unidad efectivamente disponible.

Equipamiento: revisar que la versión ofrecida tenga las características que se buscan.

Financiamiento: comparar la alternativa de pago al contado con las condiciones de crédito disponibles.

Reventa: considerar cuánto podría valer el vehículo al momento de venderlo o renovarlo.

Concesionario: evaluar el respaldo, servicio de posventa y condiciones de garantía.

Entonces, ¿conviene comprar un auto en agosto de 2026?

Comprar un auto en agosto puede ser conveniente si se encuentra una oferta atractiva y el comprador no considera indispensable tener el año modelo 2027. En cambio, quienes prioricen contar con el modelo más reciente pueden preferir esperar, aun cuando eso implique pagar un precio mayor.

La recomendación es informarse, comparar y evaluar cada operación de manera integral. En un mercado donde las promociones pueden estar asociadas a unidades y versiones específicas, esperar demasiado también puede significar perder una oportunidad por falta de stock.