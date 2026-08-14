¿Estás estresado en esta época del año? Cinco consejos para aprender a relajarte de verdad

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Relajación, una fecha que invita a detenerse y reflexionar sobre un hábito que, aunque parece simple, cada vez cuesta más poner en práctica. En Chile, el estrés se ha convertido en parte de la rutina diaria.

Así lo confirma el más reciente Estudio 5C de Cadem: los sentimientos negativos alcanzan un 62%, el nivel más alto desde 2024, mientras los positivos caen a un 35%. El cansancio se posiciona como la emoción predominante entre los chilenos, con un 30% de las menciones, y el nivel de estrés (37%) supera por tres puntos al de felicidad (34%). Un escenario que, según los especialistas, refleja una realidad cada vez más común: en Chile se está acumulando más tensión de la que realmente se logra liberar.

Para Juan Raúl Bravo, kinesiólogo de Kinegun.com, gran parte del problema radica en que hemos normalizado una idea equivocada. “Casi nadie sabe relajarse de verdad, y no es su culpa: nos enseñaron a descansar mal. Tirarse al sillón con el celular no es relajación, es cambiar de postura mientras el sistema nervioso sigue en alerta”, explica.

El especialista agrega. “Para que el cuerpo realmente descanse, tiene que disminuir la frecuencia cardíaca, soltar la musculatura y salir del modo alerta. Si eso no ocurre, puedes pasar una hora ‘descansando’ y seguir tan tenso como cuando empezaste”, sostiene.

¿Cómo aprender a relajarse? Cinco consejos para reducir el estrés

1. Vuelve al presente usando tus sentidos: Cuando la ansiedad toma protagonismo, una técnica sencilla puede ayudar a recuperar el control. El método “puesta a tierra 5-4-3-2-1”. consiste en identificar cinco cosas que puedes ver, cuatro que puedes sentir, tres sonidos que puedes escuchar, dos olores presentes en el ambiente y, finalmente, un sabor que percibas en ese momento. “Es una forma muy efectiva de sacar al cerebro del modo ansioso y traerlo nuevamente al presente”, explica el experto.

2. Celular lejos de tu cama: Aunque suele responsabilizarse la tecnología por los problemas para descansar, el kinesiólogo asegura que el verdadero inconveniente es mantener el teléfono junto a la cama. “La pantalla en el velador hace que el cerebro asocie ese espacio con estimulación y no con descanso. No hace falta hacer un detox digital completo; basta con dejar el teléfono fuera de la habitación media hora antes de acostarse”, señala. En ese proceso también pueden sumar alternativas naturales pensadas para acompañar la transición al sueño.

3. Respira de forma consciente: Una de las herramientas más simples y efectivas es controlar la respiración. “Puede sonar como un ejercicio cualquiera, pero es fisiología pura. Cuando la exhalación dura más que la inhalación, el cuerpo interpreta que está en un entorno seguro y comienza a bajar naturalmente las revoluciones. Con tres o cuatro repeticiones suele ser suficiente para reducir el pulso”, explica.

4. La musculatura también necesita relajarse: Horas sentado frente al computador, entrenamientos intensos o la tensión cotidiana afecta espalda, hombros y piernas. Por eso, el especialista recomienda complementar las pausas activas con herramientas de recuperación física, que ayudan a disminuir la tensión muscular y acelerar la recuperación en comparación con esperar que las molestias desaparezcan por sí solas.

5. El rostro también acumula estrés: La mandíbula apretada, el ceño fruncido o la sensación de rigidez facial son algunas de las formas en que el cuerpo refleja el estrés cotidiano. Por ello, Bravo aconseja incorporar un breve ritual de cuidado al finalizar el día, ya sea con un masaje facial de pocos minutos o con dispositivos como masajeadores.

Para el kinesiólogo, aprender a relajarse requiere la misma constancia que cualquier otro hábito saludable. “La relajación no es un evento, sino una práctica que se entrena todos los días. La buena noticia es que el cuerpo aprende rápido cuando recibe las señales correctas”, concluye.