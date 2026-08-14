Subsidio Eléctrico 2026: resultados, fecha de descuento y montos de hasta $31.224

Miles de hogares que postularon a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico podrán conocer desde el miércoles 12 de agosto si fueron seleccionados para recibir el beneficio durante el segundo semestre de 2026.

El aporte, dirigido principalmente a hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), no se entrega como dinero en efectivo ni mediante un depósito bancario. En cambio, se aplica directamente como una rebaja en la cuenta de electricidad.

Subsidio Eléctrico: ¿cuándo comienza a aplicarse el descuento?

De acuerdo con la información oficial del beneficio, quienes resulten seleccionados recibirán el Subsidio Eléctrico correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Sin embargo, el descuento comenzará a reflejarse en las cuentas de electricidad a partir de septiembre, distribuido en seis cuotas. Esto significa que el beneficio considera todo el segundo semestre, aunque su aplicación en las boletas comenzará posteriormente.

El monto se descontará directamente de la cuenta emitida por la empresa o cooperativa eléctrica correspondiente. En la boleta debería aparecer identificado bajo la glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

¿Cómo revisar los resultados del Subsidio Eléctrico?

Los resultados de la quinta convocatoria estarán disponibles desde miércoles 12 de agosto de 2026.

Para conocer si tu hogar fue seleccionado, puedes ingresar al sitio oficial del Subsidio Eléctrico y consultar el resultado de la postulación. También se podrá recibir la información mediante correo electrónico en caso de haber registrado correctamente una dirección durante el proceso.

Además, la Ventanilla Única Social, ChileAtiende y los canales de atención de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) entregarán orientación a quienes necesiten consultar su situación.

¿Cuáles son los montos que entrega este beneficio?

El beneficio fija un monto semestral de acuerdo con el número de integrantes del hogar:

Para hogares con un integrante: hasta $17.346 .

. Para hogares con 2 o 3 integrantes: hasta $22.548 .

. Para hogares con 4 o más integrantes: hasta $31.224.

Si tu hogar recibió el beneficio en la cuarta convocatoria y sus condiciones no han cambiado, tendrá preferencia para acceder automáticamente al subsidio durante el segundo semestre de 2026.

El Ministerio de Energía también priorizará a tu hogar si:

Existe una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes vigente a marzo de 2026, sin importar el tramo de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Se ubica en el tramo entre 0% y 40% y existen personas que requieren cuidados, por discapacidad o dependencia funcional, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras o personas adultas mayores.

¿Qué hacer si hay un error en los datos?

En caso de que hayas cambiado de domicilio o detectes algún error en la información de tu postulación, los hogares beneficiados podrán modificar determinados antecedentes durante los 15 días hábiles posteriores a la publicación de los resultados.

La actualización puede realizarse mediante la plataforma correspondiente o a través de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Energía, según el tipo de información que deba ser corregida.

¿Cuándo verás el descuento en tu boleta?

Aunque los resultados se conocerán el 12 de agosto, el descuento comenzará a aparecer en las cuentas de electricidad desde septiembre de 2026.

El beneficio considera los seis meses del segundo semestre y se distribuye en cuotas, por lo que no corresponde esperar un depósito de dinero ni un pago presencial.

Los beneficiarios deberán revisar sus próximas boletas para comprobar que aparezca aplicado el descuento correspondiente. En los casos en que la facturación sea bimestral, la aplicación se ajustará al sistema de cobro de cada empresa, manteniendo el monto total asignado al hogar.