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Ministra Lincolao destaca Centro Internacional Cabo de Hornos: “Le da a Chile soberanía científica” PAÍS Archivo

Ministra Lincolao destaca Centro Internacional Cabo de Hornos: “Le da a Chile soberanía científica”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Durante la Cuenta Pública 2026 de MinCiencia en Punta Arenas, Ximena Lincolao relevó el trabajo del CHIC y afirmó que hacer ciencia desde Cabo de Hornos entrega al país “soberanía científica, territorial y también geopolítica”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La ministra Ximena Lincolao destacó al Centro Internacional Cabo de Hornos durante la Cuenta Pública 2026 de MinCiencia, realizada en la Universidad de Magallanes. La secretaria de Estado calificó su valor como “único para Chile” y relevó la investigación que se desarrolla desde el extremo austral sobre biodiversidad, cambio climático y ecosistemas subantárticos.
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La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, destacó el aporte del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) al desarrollo científico del país y aseguró que producir conocimiento desde ese territorio entrega a Chile soberanía científica, territorial y geopolítica.

La secretaria de Estado abordó el trabajo del Centro durante la Cuenta Pública 2026 de MinCiencia, realizada este jueves en el auditorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG), en Punta Arenas.

La actividad se desarrolló en el marco de una breve visita de Lincolao a la región, iniciada el miércoles y durante la cual sostuvo reuniones con autoridades locales.

En su exposición, la ministra incluyó al CHIC entre las capacidades científicas financiadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Posteriormente, consultada por el propio Centro, profundizó en la relevancia que atribuye a su ubicación y al conocimiento producido desde el extremo austral.

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“El Centro Internacional Cabo de Hornos tiene un valor único para Chile, y hacer ciencia desde ahí le da a Chile soberanía científica, territorial y también geopolítica”, afirmó Lincolao.

La ministra vinculó además el trabajo desarrollado en Cabo de Hornos con la experiencia científica que ofrece la propia Universidad de Magallanes debido a su ubicación territorial.

“Estamos acá en el laboratorio de la Universidad de Magallanes, con el Estrecho de Magallanes atrás. Y el Centro Internacional Cabo de Hornos nos da una experiencia similar, que es impensada y única para otros países”, sostuvo.

El Centro Internacional Cabo de Hornos desarrolla investigación interdisciplinaria relacionada con la biodiversidad, el cambio climático y las relaciones entre los ecosistemas y las comunidades subantárticas.

Su trabajo está orientado a generar evidencia para la conservación, las decisiones públicas y el desarrollo sostenible del extremo austral, en una zona que la titular de MinCiencia relevó también por su importancia territorial y geopolítica.

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