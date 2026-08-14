Ministra Lincolao destaca Centro Internacional Cabo de Hornos: “Le da a Chile soberanía científica”

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, destacó el aporte del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) al desarrollo científico del país y aseguró que producir conocimiento desde ese territorio entrega a Chile soberanía científica, territorial y geopolítica.

La secretaria de Estado abordó el trabajo del Centro durante la Cuenta Pública 2026 de MinCiencia, realizada este jueves en el auditorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG), en Punta Arenas.

La actividad se desarrolló en el marco de una breve visita de Lincolao a la región, iniciada el miércoles y durante la cual sostuvo reuniones con autoridades locales.

En su exposición, la ministra incluyó al CHIC entre las capacidades científicas financiadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Posteriormente, consultada por el propio Centro, profundizó en la relevancia que atribuye a su ubicación y al conocimiento producido desde el extremo austral.

“El Centro Internacional Cabo de Hornos tiene un valor único para Chile, y hacer ciencia desde ahí le da a Chile soberanía científica, territorial y también geopolítica”, afirmó Lincolao.

La ministra vinculó además el trabajo desarrollado en Cabo de Hornos con la experiencia científica que ofrece la propia Universidad de Magallanes debido a su ubicación territorial.

“Estamos acá en el laboratorio de la Universidad de Magallanes, con el Estrecho de Magallanes atrás. Y el Centro Internacional Cabo de Hornos nos da una experiencia similar, que es impensada y única para otros países”, sostuvo.

El Centro Internacional Cabo de Hornos desarrolla investigación interdisciplinaria relacionada con la biodiversidad, el cambio climático y las relaciones entre los ecosistemas y las comunidades subantárticas.

Su trabajo está orientado a generar evidencia para la conservación, las decisiones públicas y el desarrollo sostenible del extremo austral, en una zona que la titular de MinCiencia relevó también por su importancia territorial y geopolítica.