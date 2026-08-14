Test de drogas en Chile: cómo se realizan, qué detectan y qué significa un resultado positivo

Un test de drogas no es una prueba única ni universal. Bajo ese nombre pueden encontrarse análisis realizados a partir de orina, pelo, sangre o saliva, con capacidades diferentes para detectar sustancias y con períodos de pesquisa también distintos. Incluso dos laboratorios que estudien la misma muestra pueden utilizar paneles, metodologías o puntos de corte diferentes.

La distinción resulta especialmente relevante en Chile, donde estos exámenes se utilizan en distintos ámbitos, desde controles laborales hasta procedimientos establecidos para funcionarios y autoridades públicas.

El Instituto de Salud Pública (ISP) explica que las pruebas de tamizaje de drogas de abuso en orina buscan determinar la probable presencia de una droga por sobre un determinado umbral o punto de corte —cut-off—. Por lo mismo, el resultado inicial debe entenderse en función de la sustancia pesquisada, el método utilizado y la concentración establecida por el laboratorio.

¿Cómo funciona un test de drogas?

Uno de los procedimientos más extendidos comienza con una etapa denominada tamizaje o screening. La muestra es sometida a un análisis diseñado para establecer si determinadas sustancias o sus metabolitos están presentes por encima de un nivel previamente establecido.

En los análisis de orina son comunes los inmunoensayos y test rápidos. El ISP mantiene, de hecho, un programa de evaluación externa de calidad para laboratorios que realizan este tipo de análisis y clasifica sus resultados como positivos o negativos según la presencia o ausencia de las sustancias estudiadas.

Esto significa que el examen no necesariamente busca directamente la droga que una persona consumió. En muchos casos pesquisa también los metabolitos, es decir, las sustancias que quedan después de que el organismo procesa la droga.

Por esa razón, encontrar un metabolito puede demostrar una exposición o consumo previo, pero no equivale automáticamente a demostrar que una persona estaba bajo los efectos de esa droga en el momento en que se tomó la muestra.

¿Qué drogas pueden detectar los test?

No existe un único panel universal. El examen puede estar diseñado para detectar distintas sustancias, dependiendo de la prueba utilizada.

Entre las más habituales se encuentran:

Cannabis: busca principalmente metabolitos del THC.

busca principalmente metabolitos del THC. Cocaína: puede detectar principalmente benzoilecgonina, uno de sus principales metabolitos.

puede detectar principalmente benzoilecgonina, uno de sus principales metabolitos. Anfetaminas y metanfetaminas.

Opiáceos, como morfina y codeína.

Benzodiacepinas, grupo que incluye diversos medicamentos.

Metadona.

Buprenorfina.

Otras sustancias, dependiendo del panel utilizado.

Por eso, que una determinada droga no aparezca en el resultado no necesariamente significa que el examen sea negativo para todas las sustancias. Puede simplemente significar que esa sustancia no formaba parte del panel analizado.

Esta diferencia es especialmente importante cuando se comparan resultados efectuados por distintos prestadores: dos exámenes llamados genéricamente “test de drogas” pueden no estar buscando exactamente lo mismo.

Qué es el cut-off y por qué puede cambiar un resultado

Otro elemento central es el denominado cut-off o punto de corte. Un laboratorio puede encontrar rastros de una sustancia, pero eso no implica necesariamente que el resultado vaya a informarse como positivo. Para hacerlo, la concentración detectada debe alcanzar el umbral definido para ese análisis.

El ISP explica precisamente que los test de orina pesquisan una probable presencia de droga sobre un determinado umbral establecido.

Así, una misma muestra podría, al menos en teoría, recibir interpretaciones diferentes si se analiza mediante procedimientos cuyos puntos de corte no son equivalentes. Por eso, para comparar la sensibilidad de distintos exámenes no basta con preguntar qué droga buscan: también es necesario conocer qué concentración mínima consideran positiva.

Orina y pelo: no buscan exactamente lo mismo

La muestra utilizada también cambia radicalmente la información que puede obtenerse. El examen de orina se ha utilizado tradicionalmente para pesquisar consumo relativamente reciente. De hecho, el reglamento que regulaba los controles a determinadas autoridades de la Administración del Estado señalaba expresamente un examen de orina destinado a descartar consumo reciente.

El pelo, en cambio, permite estudiar una exposición ocurrida durante un período retrospectivo mayor. Por eso no debe interpretarse de la misma manera que una muestra de orina: su utilidad principal no está en determinar si una persona consumió una sustancia hace unas pocas horas, sino en buscar rastros incorporados al cabello durante su crecimiento.

También existen análisis mediante sangre y saliva, particularmente útiles para pesquisar exposiciones más próximas en el tiempo, aunque el método elegido dependerá del objetivo específico del examen.

En todos los casos, la ventana efectiva de detección puede variar dependiendo de la droga, la dosis, la frecuencia de consumo, las características de la persona, la muestra analizada, la sensibilidad del procedimiento y el punto de corte utilizado.

Test rápidos y confirmación: una diferencia fundamental

Un resultado obtenido mediante un test de tamizaje tampoco debe confundirse automáticamente con una identificación toxicológica definitiva.

El screening está diseñado principalmente para seleccionar muestras en las cuales existe evidencia suficiente para seguir investigando. Cuando las consecuencias de un positivo son relevantes, cobran especial importancia los métodos analíticos específicos y validados utilizados posteriormente por el laboratorio.

El propio régimen chileno para los controles de determinadas autoridades exige que los análisis sean realizados mediante técnicas validadas, junto con medidas destinadas a asegurar la confiabilidad del procedimiento.

Por eso, para evaluar técnicamente un resultado es necesario saber no solo si fue positivo o negativo, sino además qué método se utilizó para obtenerlo y, cuando corresponde, cómo fue confirmado.

¿Pueden las empresas hacer test de drogas a sus trabajadores?

En el ámbito laboral privado no existe una autorización irrestricta para someter a cualquier trabajador a cualquier tipo de examen.

La Dirección del Trabajo ha señalado que las obligaciones y prohibiciones vinculadas al control de drogas y alcohol deben estar contenidas en el Reglamento Interno de la empresa y que allí debe explicitarse qué procedimiento específico se utilizará.

Además, la empresa debe precisar qué entiende por drogas para que los trabajadores conozcan las sustancias que serán objeto del control.

La autoridad laboral también ha establecido límites relacionados con la dignidad e intimidad de las personas. En particular, ha señalado que obligar a un trabajador a entregar una muestra de orina frente a terceros no resulta compatible con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que deben cumplir estas medidas de control.

Qué hay que mirar para interpretar correctamente un test de drogas

La etiqueta “positivo” o “negativo” entrega, por sí sola, información incompleta.

Para saber exactamente qué demuestra un examen hay que conocer qué tipo de muestra se tomó; qué droga o metabolito se buscó; qué punto de corte se utilizó; qué técnica empleó el laboratorio; y si un resultado inicial fue sometido a un procedimiento de confirmación.

Esas diferencias pueden modificar considerablemente la capacidad de un examen para descubrir un consumo.

Y también explican por qué dos personas sometidas a procedimientos aparentemente similares —o incluso una misma muestra analizada bajo metodologías diferentes— podrían obtener resultados distintos sin que necesariamente exista una contradicción entre ambos análisis.