Conducir motocicleta bajo la lluvia: cinco recomendaciones para evitar accidentes este invierno

Las lluvias registradas en distintas zonas del país vuelven especialmente importante extremar las precauciones al conducir una motocicleta. El pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, aumenta la distancia de frenado y puede dificultar la visibilidad, condiciones que elevan el riesgo de accidentes.

Por eso, durante los días de lluvia es fundamental adaptar la velocidad, anticipar las maniobras y mantener una mayor distancia con otros vehículos. Sebastián Rosales, embajador de seguridad de Honda Motos, entrega cinco recomendaciones para conducir una motocicleta de manera más segura bajo la lluvia.

“Cuando el pavimento está mojado, el comportamiento de la motocicleta cambia. La adherencia disminuye y una maniobra brusca puede provocar una pérdida de control. Por eso, es fundamental anticiparse, conducir de manera progresiva y mantener una distancia que permita reaccionar con tiempo”, explica.

Cinco recomendaciones para conducir una motocicleta bajo la lluvia

1. Aumentar la distancia de seguridad

La lluvia aumenta la distancia necesaria para detener una motocicleta. Por ello, se recomienda incrementar el espacio respecto del vehículo que circula adelante y aplicar como referencia la regla de los tres segundos.

Este margen debe ser aún mayor cuando el pavimento está mojado, existe poca visibilidad o las condiciones meteorológicas son adversas. Una mayor distancia permite contar con más tiempo para reaccionar y realizar una frenada progresiva ante un imprevisto.

2. Reducir la velocidad antes de las curvas

La velocidad debe disminuir antes de ingresar a una curva. Una vez dentro de ella, lo recomendable es mantener una trayectoria estable y evitar frenadas o aceleraciones bruscas, especialmente cuando la motocicleta está inclinada.

Con el pavimento mojado, una maniobra repentina puede afectar el equilibrio y la adherencia de los neumáticos.

3. Realizar movimientos suaves y progresivos

Acelerar, frenar o cambiar de dirección bruscamente puede comprometer la estabilidad de la motocicleta cuando existe menor adherencia.

Por esta razón, durante la conducción con lluvia es importante realizar todas las maniobras de manera gradual y evitar movimientos repentinos.

4. Anticipar los riesgos del camino

La lluvia puede ocultar distintos peligros en la calzada. Los charcos, por ejemplo, pueden esconder baches, desniveles u otros obstáculos.

También es recomendable prestar especial atención a tapas de alcantarillado, rejillas metálicas, hojas acumuladas y demarcaciones viales, superficies que pueden volverse resbaladizas al mojarse. En caso de encontrar sectores anegados o con acumulación importante de agua, lo más seguro es evitarlos.

5. Revisar los neumáticos y utilizar el equipamiento adecuado

Antes de comenzar el viaje es importante revisar el estado de los neumáticos, considerando su nivel de desgaste, la profundidad del dibujo y la presión. Estos factores influyen directamente en la adherencia sobre el pavimento mojado.

La revisión también debe incluir el funcionamiento de los frenos y las luces. A esto se suma el uso de un casco certificado y correctamente abrochado, además de chaqueta, pantalón, guantes y botas con protección.

Durante la lluvia se recomienda utilizar prendas impermeables, elementos reflectantes y visores con tratamiento antivaho, que pueden contribuir a mejorar la visibilidad durante el trayecto.

¿Qué hacer si la lluvia dificulta la conducción?

La prevención comienza antes de subir a la motocicleta. Revisar las condiciones meteorológicas, planificar la ruta y evaluar el estado de la motocicleta permite reducir riesgos antes de iniciar el desplazamiento.

“Antes de salir, la prevención comienza con una revisión básica de la motocicleta: comprobar el desgaste y la presión de los neumáticos, además del funcionamiento de los frenos y las luces. También es importante planificar la ruta, evitar sectores anegados y utilizar el equipamiento adecuado”, señala Rosales.

Si la intensidad de la lluvia provoca una disminución importante de la visibilidad, la recomendación es detenerse en un lugar seguro y habilitado, completamente fuera de la calzada. El viaje debería retomarse solo cuando las condiciones permitan continuar de manera segura.

Conducir una motocicleta bajo la lluvia requiere adaptar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y anticipar posibles obstáculos. Una conducción preventiva, junto con un adecuado mantenimiento de la motocicleta y el uso del equipamiento de protección, son claves para disminuir los riesgos durante el invierno.