¿Cómo activar el Roaming de emergencia y el SMS satelital? Recomendaciones ante el sistema frontal

En medio del sistema frontal que afecta a distintas regiones de Chile, una de las principales inquietudes de las personas es cómo mantenerse comunicadas cuando falla la red móvil. Frente a este escenario, Entel reforzó la información sobre el funcionamiento del Roaming Nacional de Emergencia, el servicio de SMS satelital Direct to Cell (D2C) y las configuraciones necesarias para acceder a estas soluciones de conectividad.

La empresa de tecnología y telecomunicaciones destacó que estas acciones forman parte de su Programa Primera Respuesta, iniciativa orientada a mantener las comunicaciones durante situaciones de emergencia.

“En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso es relevante la conectividad híbrida, que integra redes terrestres y satelitales para garantizar la continuidad de las comunicaciones y que Entel tiene en alianza con Starlink, siendo pioneros en Latinoamérica con esta tecnología”, explicó la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

¿Cómo funciona el SMS satelital Direct to Cell?

Como medida excepcional, Entel activó temporalmente el servicio Direct to Cell (D2C) para clientes ubicados entre las regiones de Atacama y Los Lagos, permitiendo enviar y recibir mensajes de texto mediante conexión satelital cuando no exista cobertura móvil tradicional.

Requisitos para usar el SMS satelital

Para acceder al servicio es necesario cumplir las siguientes condiciones:

El teléfono debe encontrarse completamente sin cobertura de la red móvil.

El usuario debe estar al aire libre y con vista despejada hacia el cielo, sin techos, árboles u otras obstrucciones.

El equipo debe tener habilitados el Roaming de datos y las llamadas VoLTE .

y las . El servicio permite únicamente enviar y recibir SMS tradicionales.

Es importante considerar que esta tecnología no permite navegar por internet, utilizar WhatsApp ni acceder a redes sociales.

¿Cómo activar el Roaming de emergencia y VoLTE?

Durante una emergencia, y siempre que exista disponibilidad de redes, los usuarios pueden acceder al Roaming Nacional de Emergencia, que permite utilizar la infraestructura de otras compañías cuando la red propia no está disponible.

Para ello, el teléfono debe tener habilitadas determinadas configuraciones.

Cómo activar el Roaming de datos

Android

Ajustes → Conexiones → Redes móviles → Activar Roaming de datos.

iPhone (iOS)

Configuración → Red celular → Opciones → Activar Roaming de datos.

Cómo activar VoLTE

Android

Ajustes → Conexiones → Redes móviles → Activar Llamadas VoLTE.

iPhone (iOS)

Configuración → Datos celulares → Opciones → Activar Llamadas VoLTE.

Una vez habilitadas estas funciones, el usuario debe seleccionar manualmente la red disponible desde la configuración del teléfono. Al registrarse en roaming podrá realizar llamadas, enviar SMS y utilizar datos móviles con un costo equivalente al uso de la red de su propio operador, sin cobros adicionales.

Qué sí y qué no permite el SMS satelital

Entel aclaró algunas de las dudas más frecuentes respecto a estas herramientas de conectividad durante emergencias.

No tiene costo adicional

El uso del Roaming Nacional de Emergencia y del servicio de SMS satelital Direct to Cell mantiene el mismo costo que utilizar la red propia, sin cargos extra para los clientes.

No sirve para navegar por internet

En esta etapa, la conexión satelital está diseñada exclusivamente para el envío y recepción de mensajes de texto. No permite utilizar aplicaciones como WhatsApp, redes sociales ni navegación web.

No requiere antenas ni equipos especiales

La tecnología Direct to Cell funciona directamente en smartphones compatibles, sin necesidad de instalar antenas, dispositivos adicionales o accesorios externos.

Medidas especiales para clientes afectados por el sistema frontal

La compañía también anunció medidas de apoyo para clientes de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule, entre ellas:

Reposición de servicios móviles postpago y hogar para clientes con deudas.

Suspensión temporal de cortes por boletas impagas durante la emergencia.

El objetivo es facilitar que las personas permanezcan comunicadas mientras se desarrolla la contingencia climática.

Recomendaciones para mantener la conectividad durante una emergencia

Entel recordó además algunas medidas básicas para optimizar las comunicaciones:

Mantener el teléfono completamente cargado.

Activar el modo ahorro de energía.

Preferir el envío de mensajes de texto en lugar de llamadas de voz para evitar la saturación de las redes.

Desconectar decodificadores y otros equipos electrónicos ante variaciones de voltaje.

Quienes deseen revisar el paso a paso para configurar el Roaming de emergencia, VoLTE y el servicio de SMS satelital pueden consultar la información disponible en 123.cl/primerarespuesta.