Renovación de licencia de conducir 2026: quiénes tienen prórroga y hasta cuándo

Quienes tengan pendiente la renovación de su licencia de conducir deben revisar con atención la fecha de vencimiento de su documento. Durante 2026 está vigente una nueva prórroga legal, pero el plazo no es el mismo para todos los conductores.

La extensión quedó establecida en el artículo 120 de la Ley 21.806, publicada el 5 de febrero de 2026, y distingue entre las licencias que vencieron durante 2025 y aquellas cuya fecha de expiración corresponde a 2026.

¿Hasta cuándo se prorrogó la licencia de conducir?

La regla vigente establece dos situaciones:

Licencias cuyo vencimiento ocurrió durante 2025: su vigencia fue prorrogada automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2026 .

su vigencia fue prorrogada automáticamente . Licencias que vencen durante 2026: tienen una prórroga automática de seis meses contados desde la fecha original de expiración.

Esto último significa que no existe una única fecha de vencimiento para todas las licencias de 2026.

Por ejemplo, una licencia que vencía originalmente el 15 de febrero de 2026 permanece vigente hasta el 15 de agosto de 2026. Si el documento vence el 15 de agosto de 2026, en cambio, la extensión permite utilizarlo hasta el 15 de febrero de 2027.

Por eso, quienes tengan una licencia con vencimiento durante los primeros meses de 2026 deben revisar su situación: a medida que avanza el año, también comienzan a cumplirse los seis meses adicionales otorgados por la ley.

¿Hay que hacer algún trámite para obtener la prórroga?

No. La extensión es automática.

La propia ley señala que opera por el solo ministerio de la ley y que no requiere anotaciones, timbres ni ningún trámite adicional ante las direcciones de tránsito municipales.

Por lo tanto, no es necesario acudir al municipio únicamente para obtener un certificado que acredite la extensión.

¿Cómo renovar la licencia de conducir en 2026?

La renovación continúa realizándose presencialmente ante una Dirección de Tránsito municipal. Entre las medidas implementadas para descongestionar el sistema se permitió que las personas puedan efectuar el trámite en cualquier municipalidad del país, para lo cual los municipios deben coordinar el traspaso de los antecedentes del conductor.

El sistema de reserva de horas depende de cada municipio, por lo que es recomendable revisar directamente su página web antes de acudir.

Para una renovación normalmente se debe presentar, al menos, la cédula de identidad vigente y la licencia de conducir anterior. Dependiendo de la clase de licencia y de la situación particular del conductor pueden existir requisitos adicionales.

También corresponde realizar los controles establecidos para comprobar que la persona mantiene las condiciones necesarias para conducir.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia?

El valor de la renovación no es idéntico en todas las comunas, ya que los derechos municipales pueden variar. Por esta razón, antes de solicitar hora conviene consultar el costo informado por la municipalidad donde se realizará el trámite.

¿Qué pasa con la nueva licencia de conducir digital?

El proceso de renovación está además vinculado a la implementación de la licencia de conducir digital.

No basta con descargar la aplicación para obtenerla. La licencia digital debe ser autorizada por la Dirección de Tránsito después de que el conductor complete y apruebe los controles correspondientes. La licencia física continúa existiendo y ambos formatos tienen validez.