Sistema frontal en Santiago: cuánto lloverá este sábado y qué se espera para el domingo

El sistema frontal que afecta a gran parte del país tendrá este sábado 15 de agosto su jornada más activa en la zona central, con precipitaciones en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, además de probabilidad de tormentas eléctricas en distintos sectores.

En Santiago, los pronósticos coinciden en que este sábado concentrará la mayor cantidad de lluvia del fin de semana. Las estimaciones sitúan los montos en torno a los 20 a 25 milímetros de agua caída en la Región Metropolitana, aunque la cifra puede variar dependiendo de la comuna y de la evolución del frente.

La meteoróloga de Megatiempo Lissette Aguilera proyectó alrededor de 25 mm para la Región Metropolitana y señaló que las precipitaciones podrían mantenerse aproximadamente hasta las 17:00 horas, para luego entrar en una pausa. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en tanto, contempla para Santiago una temperatura máxima cercana a los 13°Cdurante la jornada.

Lluvia en Santiago: el sábado será el día más intenso

A diferencia de otros temporales recientes, este episodio no implica necesariamente varios días consecutivos de lluvia continua. Las precipitaciones han aparecido en pulsos y chubascos, pero durante este sábado se espera un período más persistente de lluvia entre la mañana y la tarde. También existe probabilidad de tormentas eléctricas en sectores de la Región Metropolitana.

Senapred declaró el jueves una Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana ante el evento meteorológico. Las proyecciones consideradas por el organismo contemplaban además ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 70 kilómetros por hora durante los períodos de mayor actividad.

El fenómeno no se restringe a Santiago. Para este sábado, la DMC pronostica chubascos en toda la Región de Valparaíso, con posibilidad de tormentas eléctricas; condiciones similares se esperan en O’Higgins, mientras que en el Maule se proyectan chubascos desde la mañana y probables tormentas durante la tarde.

Modelos meteorológicos recogidos por Meteored proyectan, por ejemplo, acumulaciones durante el sábado cercanas a 20 mm en Valparaíso, 19 mm en San Antonio, 27 mm en Los Andes y hasta 31 mm en Rancagua. Para Santiago, el mismo modelo estima alrededor de 22 mm. Se trata de proyecciones que pueden cambiar a medida que avanza el evento.

¿Seguirá lloviendo el domingo en Santiago?

Sí, aunque con menor intensidad. El domingo 16 comenzará una fase de transición, a medida que el centro del sistema frontal se desplace hacia el este. La principal diferencia con el sábado será que la lluvia tenderá a presentarse como chubascos aislados e intermitentes, y no como precipitaciones persistentes.

Los pronósticos presentan algunas diferencias respecto del horario exacto de esas lluvias: mientras las proyecciones recogidas a partir de Meteochile apuntan a chubascos aislados durante el domingo, otras estimaciones concentran una nueva posibilidad de precipitaciones hacia la tarde o noche. En cualquier caso, el sábado aparece hasta ahora como la jornada de mayor intensidad y el domingo como un día de precipitaciones más débiles y dispersas.

Tras el paso del frente comenzará además a ingresar aire frío de origen polar, lo que favorecerá un descenso de las temperaturas, especialmente durante las noches y mañanas en los valles interiores de la zona central.

¿Hasta cuándo durará el sistema frontal?

La inestabilidad podría prolongarse hasta el lunes 17 de agosto. La DMC contempla la posibilidad de precipitaciones durante la primera parte de esa jornada en la Región Metropolitana, mientras otros pronósticos no descartan que algunos chubascos se extiendan por más horas en sectores puntuales.

Así, el panorama para la zona central estará marcado por lluvias más intensas este sábado, chubascos más aislados el domingo y precipitaciones residuales durante el lunes, antes de una nueva baja de las temperaturas.