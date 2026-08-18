Un aluvión afectó este martes 18 de agosto a Tocopilla, en la Región de Antofagasta, en medio del sistema frontal que afecta al norte del país. La emergencia provocó el desplazamiento de barro, piedras y sedimentos y dejó registros de vehículos arrastrados por la fuerza del flujo.

Ya durante el lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había activado mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para ordenar evacuaciones debido a la activación de quebradas. Entre los sectores incluidos estaban Huella 3 Puntas, población Colón, Pacífico Norte y Tres Marías.

La situación vuelve a poner atención sobre qué hacer en caso de un aluvión, especialmente en zonas cercanas a quebradas, laderas y cauces.

¿Qué es un aluvión?

Según Senapred, un aluvión es un flujo de barro en el que el agua arrastra material suelto por una ladera, quebrada o cauce. A medida que avanza puede incorporar rocas, ramas, árboles y otros elementos, aumentar su tamaño y desplazarse a gran velocidad.

En Chile, estos fenómenos se producen principalmente debido a precipitaciones intensas en lugares con altas pendientes y quebradas, por lo que las lluvias fuertes o prolongadas pueden aumentar el riesgo.

¿Cuáles son las señales de alerta de un posible aluvión?

Existen algunas señales que pueden advertir sobre la posibilidad de que se produzca un aluvión.

Senapred recomienda prestar atención a lluvias fuertes y sostenidas, un aumento de la turbiedad del agua de los cauces, cambios repentinos en su nivel o caudal y la aparición de un fuerte ruido de fondo, similar al de varios camiones acercándose.

Ante cualquiera de estas señales es importante mantenerse informado y seguir las instrucciones de las autoridades.

¿Qué hacer durante un aluvión?

Si existe riesgo de aluvión o las autoridades ordenan evacuar, Senapred entrega una serie de recomendaciones:

Evita quebradas y cauces. No permanezcas en quebradas, desembocaduras, puentes o badenes por donde pueda desplazarse el flujo.

No permanezcas en quebradas, desembocaduras, puentes o badenes por donde pueda desplazarse el flujo. Evacúa hacia los Puntos de Encuentro definidos por la autoridad. Si no existen, aléjate de ríos, esteros y quebradas.

Si no existen, aléjate de ríos, esteros y quebradas. Busca altura si no puedes evacuar. Si el aluvión está cerca y no es posible llegar a un Punto de Encuentro, dirígete a pisos superiores, techos, edificios u otras estructuras elevadas.

Si el aluvión está cerca y no es posible llegar a un Punto de Encuentro, dirígete a pisos superiores, techos, edificios u otras estructuras elevadas. No intentes cruzar un aluvión en vehículo. Si conduces y encuentras un área afectada, retrocede y aléjate.

Si conduces y encuentras un área afectada, retrocede y aléjate. Mantente lejos de la zona después del primer flujo. Pueden producirse nuevos aluviones en sectores cercanos.

Pueden producirse nuevos aluviones en sectores cercanos. No regreses a tu vivienda hasta que la autoridad indique que es seguro hacerlo.

¿Qué hacer si recibes una alerta SAE por aluvión?

Si llega una alerta SAE al teléfono celular ordenando evacuar, se debe seguir la instrucción y desplazarse hacia el lugar seguro indicado por las autoridades.

Durante las evacuaciones efectuadas en Tocopilla, Senapred llamó a mantener la calma, seguir las indicaciones de la autoridad y considerar también las necesidades de las mascotas.

La evacuación no debe postergarse para observar el avance del agua, rescatar vehículos u otros bienes materiales.

¿Qué debe tener un kit de emergencia?

Senapred recomienda disponer de provisiones básicas que permitan enfrentar entre 48 y 72 horas de una emergencia.

Entre los elementos básicos se encuentran:

Agua, considerando dos litros por persona al día.

Linterna o luz portátil con baterías.

Alimentos no perecibles que no requieran cocción.

Radio a pilas y baterías adicionales.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos necesarios.

Dinero en efectivo.

Copias de documentos de identidad.

Copias de las llaves de la vivienda.

Artículos específicos para niños, adultos mayores, embarazadas o personas que tengan necesidades especiales.

¿Qué hacer después de un aluvión?

Aunque el flujo haya terminado, no se debe regresar inmediatamente a la zona afectada. Senapred advierte que pueden producirse nuevos aluviones y recomienda retornar a las viviendas solamente cuando las autoridades determinen que existen condiciones seguras.

También es importante mantenerse alejado de quebradas, cauces y sectores donde exista acumulación de barro o material arrastrado.

La emergencia registrada en Tocopilla demuestra la rapidez con que las precipitaciones intensas pueden activar quebradas y generar aluviones. Por eso, conocer previamente las vías de evacuación, mantenerse atento a las alertas oficiales y actuar inmediatamente ante una orden de evacuación son medidas fundamentales para enfrentar este tipo de emergencias.