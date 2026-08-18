PGU 2026: cuándo se puede perder el beneficio y cómo apelar

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio que reciben más de 2 millones 300 mil personas mayores en Chile. Sin embargo, recibirla no significa que el beneficio sea permanente, ya que el Instituto de Previsión Social (IPS) revisa periódicamente que las personas beneficiarias continúen cumpliendo los requisitos establecidos por ley.

Por esta razón, existen determinadas situaciones en las que la PGU puede ser suspendida o extinguida. Conocer estas causales permite saber qué hacer en caso de que el beneficio sea interrumpido.

¿En qué casos se puede extinguir la PGU?

La PGU puede extinguirse por las siguientes razones:

Fallecimiento de la persona beneficiaria.

Permanecer fuera de Chile por más de 180 días, continuos o discontinuos, dentro de un año calendario,es decir, entre enero y diciembre.

Entregar antecedentes incompletos, erróneos o falsos para obtener el beneficio.

Pasar a integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población.

El IPS realiza revisiones periódicas para determinar si las personas beneficiarias continúan cumpliendo las condiciones establecidas para recibir la PGU.

¿Qué pasa si aumenta mi pensión base?

El monto de la pensión base también es relevante para determinar si corresponde recibir la PGU.

Actualmente, el monto máximo de pensión base considerado para acceder al beneficio es de $1.252.602.

Los casos son los siguientes:

Pensión base hasta $789.139 : se recibe el monto máximo de PGU.

: se recibe el monto máximo de PGU. Pensión base mayor a $789.139 y menor a $1.252.602 : el monto de la PGU disminuye gradualmente a medida que aumenta la pensión base.

: el monto de la PGU disminuye gradualmente a medida que aumenta la pensión base. Pensión base de $1.252.602 o más: no corresponde recibir la PGU.

Por lo tanto, una persona que recibía la PGU total o parcialmente podría dejar de recibirla si su situación cambia y su pensión base aumenta hasta superar el límite establecido.

¿Qué hacer si se extingue la PGU?

Si una persona considera que la extinción del beneficio no corresponde, puede presentar un reclamo ante el Instituto de Previsión Social.

Para apelar:

El reclamo debe presentarse dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles . El plazo se cuenta desde la notificación de la suspensión o extinción . Se debe completar el Formulario de Recepción Reclamos Pensión Garantizada Universal (PGU). El trámite debe realizarse ante el IPS , siguiendo los canales habilitados para estos reclamos



¿Dónde consultar sobre la PGU?

Para resolver dudas sobre el beneficio, sus requisitos, montos o causales de extinción, se puede acudir a los canales oficiales de ChileAtiende.

Las opciones de atención incluyen:

Sitio web de ChileAtiende.

Call Center 101.

Sucursales de IPS ChileAtiende a lo largo del país.

Redes sociales oficiales de ChileAtiende.