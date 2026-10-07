Presupuesto 2027: primer rechazo para Quiroz y nueva propuesta de seguridad

Quiroz enfrenta el primer rechazo al Presupuesto y reclamos por los recortes sociales

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta el primer rechazo al Presupuesto 2027: una subcomisión desestimó los recursos del Servicio Electoral, sin reponerlos automáticamente. Yasna Provoste anunció que buscará recuperar fondos sociales y Claudio Orrego cuestionó la rebaja regional. En conversación con El Mostrador, el gobernador pidió más recursos para invertir. Prodemu tiene financiamiento operacional hasta marzo. Según el Ministerio de la Mujer, su eventual cierre derivaría de perder los aportes que sostienen su operación; resolverlo corresponde al directorio de la fundación.

Gobierno acuerda reemplazar su reforma de seguridad por una propuesta de senadores

El Gobierno acordó reemplazar su reforma constitucional de seguridad por una propuesta de los senadores Pedro Araya, Andrés Longton y Arturo Squella, cuyo ingreso está previsto para este miércoles. El texto aborda crimen organizado, segregación carcelaria y estado de excepción de emergencia. La propuesta permitiría decretar este último ante una amenaza grave a la seguridad pública, con informes al Congreso cada 15 días y posibilidad de revocación parlamentaria. La iniciativa original del Ejecutivo, presentada en agosto, no reunió los respaldos necesarios para avanzar en el Senado.

Corte acoge desafuero de Calisto; senador anuncia apelación ante la Suprema

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, acusado por la Fiscalía de fraude al fisco y fraude de subvenciones. La causa aborda asesorías parlamentarias de su período como diputado y un perjuicio superior a 100 millones de pesos. Calisto rechaza las imputaciones y anunció que apelará ante la Corte Suprema. Solo quedará suspendido de su cargo cuando la resolución esté firme. El desafuero no constituye una condena. Una suspensión restaría un voto a los apoyos con que el Gobierno ha completado mayorías estrechas en el Senado.

Venegas anuncia oficio a Cancillería por vínculos de autoridades con AmCham

El diputado socialista Nelson Venegas anunció que oficiará a Cancillería por los vínculos previos de autoridades con la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham. Un reportaje de El Mostrador identificó nexos del canciller Francisco Pérez Mackenna, la subsecretaria Paula Estévez y la asesora Corissa Petro con ese gremio. Venegas pide aclarar si influyeron en decisiones de política exterior. La investigación no acredita irregularidades ni una intervención efectiva de AmCham. Cancillería señaló que Petro realiza labores de asesoría y no participa en las negociaciones.

Caso Cerimedo: comisión convoca a Matthei, Jara y representantes de plataformas digitales

La comisión investigadora de la Cámara por el caso Cerimedo aprobó convocar a Evelyn Matthei, Jeannette Jara, Camila Vallejo y representantes de Google, Meta y X. Busca reunir testimonios sobre denuncias de desinformación electoral y el uso de inteligencia artificial. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, no asistió a la sesión por compromisos en Aysén. Los diputados acordaron volver a citarlo después de la semana distrital. La invitación a Matthei busca recoger su experiencia tras los ataques que denunció durante la campaña presidencial; la de Jara, sus denuncias sobre bots.

Codelco investiga posibles duplicidades de producción en Ministro Hales y Salvador

Codelco investiga posibles duplicidades en la producción de cobre informada durante 2024 y 2025 por las divisiones Ministro Hales y Salvador. La revisión apunta a material contabilizado por más de una división, con un eventual aumento artificial en las cifras consolidadas. La estatal entregó los antecedentes al Ministerio Público y encargó una auditoría independiente a EY para determinar la magnitud, las responsabilidades y los efectos económicos, incluidos posibles impactos en incentivos variables. KPMG continuará revisando la producción de todas las divisiones en ambos años.

Senado ratifica a Marisol Rojas como nueva ministra de la Corte Suprema

El Senado ratificó a Marisol Rojas Moya como nueva ministra de la Corte Suprema, con 35 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones. La actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago ocupará la vacante de María Teresa Letelier, quien dejó el cargo al alcanzar el límite de edad. Rojas será la novena mujer en el pleno del máximo tribunal. Su nombre fue propuesto por el presidente José Antonio Kast desde la quina elaborada por la Suprema. Durante su exposición ante los senadores, destacó la necesidad de descongestionar causas y entregar respuestas oportunas.

Brasil: el PL tendrá 28 senadores y refuerza su peso antes del balotaje

El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro tendrá 28 de los 81 escaños del Senado brasileño, frente a nueve del Partido de los Trabajadores de Lula. El resultado refuerza al sector conservador antes del balotaje del 25 de octubre. Según un informe de Sway LATAM y SEC Newgate, el PL y potenciales aliados podrían alcanzar una mayoría, aunque eso no garantiza una coalición estable. La Cámara Alta interviene en nombramientos judiciales y diplomáticos. Quien gane la Presidencia deberá negociar con ese Congreso, cuya nueva legislatura comenzará el primero de febrero de 2027.