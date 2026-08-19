Curso gratuito para cuidadores de adultos mayores: requisitos y cómo postular

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) lanzó “Cuidando Juntos”, un curso gratuito dirigido a personas que realizan labores de cuidado de adultos mayores con dependencia moderada o severa.

La iniciativa, desarrollada junto con la Escuela de Salud y Deporte del Instituto Profesional AIEP, contempla 5.000 cupos para personas cuidadoras de todo Chile.

La capacitación busca entregar conocimientos y herramientas prácticas para fortalecer las tareas de cuidado y favorecer una atención más humanizada, respetuosa y de calidad.

El curso aborda contenidos relacionados con la empatía, el respeto, la comunicación efectiva y la promoción de la autonomía de las personas mayores que requieren apoyo.

¿Qué aprenderán las personas cuidadoras?

La capacitación considera herramientas que pueden ser utilizadas en las labores cotidianas de cuidado de adultos mayores.

Entre los contenidos se encuentran aspectos relacionados con el bienestar físico, mental y social de las personas que requieren cuidados, además de estrategias para entregar una atención adecuada y promover su autonomía.

El programa también pone énfasis en el bienestar de quienes cumplen el rol de cuidadores, considerando que estas labores pueden implicar una importante carga física y emocional.

Por ello, el curso incluye contenidos de autocuidado, salud mental, prevención de la sobrecarga y activación de redes de apoyo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al curso?

La iniciativa está dirigida principalmente a personas cuidadoras de adultos mayores con dependencia moderada o severa.

También se contempla la participación de personas que actualmente están a cargo del cuidado de personas mayores y que podrán acceder a estas capacitaciones a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

Antes de realizar la postulación, es importante revisar las condiciones específicas de acceso y disponibilidad de cupos informadas por los organismos responsables de la iniciativa.

¿Cuánto dura el curso y cómo se realiza?

Una de las principales características de “Cuidando Juntos” es que la capacitación se desarrolla completamente en línea.

El curso contempla un total de 36 horas y tiene modalidad asincrónica. Esto significa que las personas participantes no necesitan conectarse a clases en un horario determinado, sino que pueden avanzar en los contenidos de acuerdo con su disponibilidad.

El plazo máximo para completar la capacitación es de cuatro semanas, una modalidad especialmente útil para quienes deben compatibilizar el aprendizaje con sus responsabilidades de cuidado.

El programa contempla 5.000 cupos gratuitos para personas cuidadoras de adultos mayores de todo el país.

La iniciativa busca facilitar el acceso a formación a quienes desempeñan labores de cuidado, entregándoles herramientas que puedan aplicar tanto en la atención de las personas mayores como en su propio bienestar.

¿Dónde se puede postular al curso para cuidadores?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto de 2026 en www.fosis.gob.cl.

Debido a que se trata de una convocatoria con un número limitado de participantes, se recomienda revisar oportunamente la información oficial y realizar la postulación dentro del período establecido.

Requisitos

Mayor de 18 años

Contar con ClaveÚnica

Ser cuidadora o cuidador de una persona mayor.

La capacitación representa una alternativa gratuita para quienes buscan fortalecer sus conocimientos sobre el cuidado de personas mayores y, al mismo tiempo, incorporar herramientas de autocuidado para enfrentar de mejor manera las exigencias asociadas a esta labor.