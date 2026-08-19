Recambio de calefactores en O’Higgins: cuáles son 17 comunas que pueden postular

El Programa Recambio de Calefactores (PRC) abrió su convocatoria 2026 en la Región de O’Higgins, iniciativa que busca reducir las emisiones contaminantes asociadas al uso de calefactores a leña y mejorar la calidad del aire. El proceso contempla beneficiar a 836 familias con equipos de aire acondicionado tipo Split Inverter de 18.000 BTU.

El seremi del Medioambiente de la región, José Lagos, junto al gobernador regional, Pablo Silva Amaya, anunciaron el inicio del llamado 2026 del Programa Recambio de Calefactores (PRC), línea aire acondicionado, durante una visita a dos familias de Rancagua que fueron beneficiadas con el reemplazo de sus equipos a leña por dispositivos menos contaminantes.

¿En qué consiste el nuevo llamado del programa?

La iniciativa es implementada por la Seremi del Medioambiente y cuenta con el cofinanciamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, que aportó cerca de $3.600 millones, equivalentes al 70% del valor total del programa.

Este año serán 836 las familias beneficiadas con equipos de aire acondicionado tipo Split Inverter de 18.000 BTU. La cifra se suma a las más de 13 mil personas que han accedido al programa desde su implementación.

¿Quiénes pueden postular al recambio de calefactores?

El programa está dirigido a viviendas ubicadas en la zona saturada por material particulado, que comprende 17 comunas del valle central: Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

Podrán postular mayores de 18 años que sean propietarios del calefactor a leña instalado en su vivienda y que entreguen el equipo antiguo para su destrucción. También podrán acceder quienes residan en departamentos. No podrán hacerlo quienes hayan recibido anteriormente este beneficio, tengan calefactores en inmuebles sin destino habitacional o posean calderas de calefacción domiciliaria.

¿Cómo se puede realizar la postulación?

El proceso estará abierto entre el 17 de agosto y el 15 de septiembre mediante el sitio calefactores.mma.gob.cl o presencialmente en la oficina de la Seremi del Medioambiente O’Higgins, ubicada en calle Estado #177, Rancagua, de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:00 horas.

Pasos para postular

Ingresar al sitio calefactores.mma.gob.cl. Crear una cuenta registrando los datos personales y la dirección de la vivienda. Registrar el calefactor a leña que se desea reemplazar. Iniciar sesión con ClaveÚnica y postular al llamado vigente para la Región de O’Higgins. Responder las preguntas solicitadas y seleccionar el equipo disponible. Enviar la postulación y esperar las notificaciones que serán remitidas al correo electrónico registrado.

La convocatoria busca avanzar en el reemplazo de calefactores a leña por alternativas menos contaminantes, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales en las comunas que forman parte de la zona saturada por material particulado.