Eclipse lunar en Chile: cuándo y cómo ver la Luna de sangre

La Luna volverá a ser protagonista del cielo durante esta semana con un eclipse lunar parcial visible desde Chile. El fenómeno ocurrirá entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto y permitirá observar cómo parte del satélite natural adquiere una tonalidad rojiza o cobriza.

A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar no supone un riesgo para la vista, por lo que puede apreciarse directamente, aunque las condiciones meteorológicas podrían dificultar su visibilidad en algunas zonas del país.

El último eclipse lunar del año podrá verse desde Chile en los últimos días de agosto. A diferencia de los eclipses solares, estos son visibles desde una franja menos limitada. Gran parte de América del Norte y del Sur, y determinados sectores de Europa, África y Asia Occidental podrán presenciar este fenómeno en el cielo.

Entre el 27 y 28 de agosto, la Luna Llena atravesará la sombra de la Tierra, provocando un eclipse lunar parcial. La NASA explica así este fenómeno: “Es una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna [que] provoca que la Luna atraviese solo una parte de la umbra terrestre. La sombra crece y luego retrocede sin llegar a cubrirla completamente”.

Si bien el satélite natural de la Tierra no estará completamente cubierto, podrá verse notablemente oscurecido, con un tono rojizo o cobrizo en el borde. Este tono hace que reciba el nombre de “Luna Roja” o “Luna de sangre”.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en Chile?

En Chile, el fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y se extenderá hasta la madrugada del viernes 28.

Según el sitio especializado Time and Date, en Santiago la fase penumbral comenzará a las 21:23 horas del jueves 27 de agosto. Sin embargo, la fase parcial, cuando la sombra de la Tierra comenzará a cubrir directamente parte de la superficie lunar, se iniciará a las 22:33 horas.

El punto máximo del eclipse está previsto para las 00:12 horas del viernes 28 de agosto. Posteriormente, la fase parcial finalizará cerca de las 01:52 horas, mientras que el fenómeno completo culminará aproximadamente a las 03:01 horas.

Por lo tanto, quienes quieran observar la parte más evidente del eclipse deberán prestar especial atención al cielo desde las 22:33 horas y, especialmente, alrededor de la medianoche.

¿Dónde se podrá ver mejor la Luna de sangre?

El eclipse podrá observarse desde Chile, aunque las condiciones meteorológicas serán determinantes para disfrutar del fenómeno astronómico.

Según informó el portal especializado Meteored, es probable que haya nubosidad desde la Región de Coquimbo hacia el sur. Por este motivo, el norte del país nuevamente podría convertirse en el lugar más favorable para la observación astronómica.

Quienes quieran seguir el eclipse podrán hacerlo a simple vista, ya que, a diferencia de un eclipse solar, mirar directamente la Luna durante este fenómeno no representa un peligro para la visión. También será posible utilizar binoculares o un telescopio para apreciar con mayor detalle el desplazamiento de la sombra de la Tierra sobre el satélite natural.

¿Qué es una Luna de sangre?

El término “Luna de sangre” se utiliza para describir el aspecto rojizo que puede adquirir la Luna durante un eclipse lunar. La tonalidad se produce debido a la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

En este caso, al tratarse de un eclipse lunar parcial, la sombra de la Tierra no cubrirá completamente la Luna. Por eso, el efecto rojizo podrá concentrarse en una parte del satélite mientras el resto permanecerá iluminado.

¿Cómo observar el eclipse lunar desde Chile?

Para disfrutar del fenómeno no se requiere equipamiento especial. Lo principal será buscar un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica, además de contar con una vista amplia del cielo.

La recomendación es revisar las condiciones meteorológicas de cada zona antes del inicio del eclipse y, si el cielo está despejado, comenzar la observación desde antes de las 22:33 horas para seguir las distintas etapas del fenómeno.