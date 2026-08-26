Medio Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito este domingo

El Medio Maratón de Santiago 2026 se realizará este domingo 30 de agosto en la comuna de Ñuñoa. La competencia será exclusiva para mujeres y contempla dos distancias: 7K y 21K.

La partida y llegada estarán ubicadas en el sector del Estadio Nacional, por lo que se producirán interrupciones temporales del tránsito durante el desarrollo de la competencia. La organización informa que el cierre del circuito está previsto para las 13:00 horas.

¿A qué hora comienza la actividad?

Los principales horarios son:

08:00 horas: ingreso y apertura del recinto.

09:00 horas: largada de la carrera 7K.

09:20 horas: largada de la carrera 21K.

13:00 horas: cierre del circuito.

¿Qué calles tendrán cortes y desvíos?

El recorrido contempla diferentes sectores de Ñuñoa y las vías serán intervenidas de manera temporal a medida que avance la competencia.

Entre las principales calles y avenidas consideradas en el recorrido se encuentran:

Avenida Grecia.

José Pedro Alessandri.

Avenida Macul.

Rodrigo de Araya.

Alcalde Jorge Monckeberg.

Avenida Irarrázaval.

Avenida Salvador.

Campo de Deportes.

República de Israel.

José Domingo Cañas.

Suárez Mujica.

Obispo Orrego.

La principal recomendación para quienes necesitan atravesar Ñuñoa durante la mañana es planificar previamente el desplazamiento y considerar rutas alternativas.

¿Qué sectores tendrán mayor impacto?

El entorno del Estadio Nacional concentrará parte importante de las restricciones debido a la largada, llegada y actividades asociadas al evento.

Los cruces vehiculares serán regulados mientras avance la competencia, por lo que algunos puntos podrían presentar restricciones durante períodos diferentes dependiendo del paso de las corredoras.

¿Hasta qué hora habrá cortes de tránsito?

La organización contempla el cierre del circuito a las 13:00 horas. Sin embargo, la liberación de las calles puede realizarse progresivamente según avance la competencia y las condiciones de seguridad del evento.

Por eso, quienes deban movilizarse por Ñuñoa durante la mañana deberían considerar que las restricciones pueden variar de acuerdo con el desarrollo de la carrera.

¿Qué recomienda hacer si tengo que movilizarme por Ñuñoa?

Para evitar inconvenientes durante la jornada:

Planifica el viaje con anticipación.

Evita, en lo posible, el entorno inmediato del Estadio Nacional.

Considera rutas alternativas antes de salir.

Calcula tiempo adicional para el desplazamiento.

Respeta las indicaciones de Carabineros y del personal encargado de los desvíos.

Si puedes, prefiere el transporte público para evitar los sectores con cortes.

Revisa la información actualizada sobre las condiciones del tránsito antes de iniciar el viaje.

¿Dónde se realizará el Medio Maratón de Santiago?

El evento tendrá como punto de partida y llegada el Estadio Nacional de Santiago, en Ñuñoa.

La competencia contará con las distancias de 7K y 21K y reunirá a cerca de 6.000 corredoras.

¿Qué deben considerar los automovilistas?

El principal llamado es a evitar desplazarse por las calles incluidas en el circuito durante las horas de mayor actividad y utilizar alternativas.

La competencia finalizará durante la tarde y el circuito será habilitado progresivamente una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.