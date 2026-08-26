El Ministerio del Medio Ambiente abrió nuevos procesos de postulación al Programa de Recambio de Calefactores 2026, iniciativa que permite sustituir antiguos artefactos a leña por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes.

Los llamados anunciados durante agosto abarcan 21 comunas de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Aysén, aunque las características del beneficio, equipos disponibles, copagos y fechas de cierre varían según la zona.

El objetivo del programa es reducir las emisiones de material particulado asociadas a la combustión residencial de leña, especialmente en ciudades y zonas que presentan problemas de contaminación atmosférica. Para acceder al beneficio, las personas seleccionadas deben entregar el calefactor o cocina a leña que será reemplazado para su posterior destrucción.

¿En qué comunas está abierto el Recambio de Calefactores 2026?

Los nuevos procesos consideran comunas de Valparaíso, O’Higgins y Aysén.

Región de O’Higgins: 17 comunas

El llamado más amplio corresponde al valle central de la Región de O’Higgins y contempla las comunas de:

Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

En esta región se entregarán 836 equipos de aire acondicionado tipo Split Inverter de 18.000 BTU. El programa cuenta con cofinanciamiento del Gobierno Regional de O’Higgins y está destinado a viviendas ubicadas dentro de la zona saturada por material particulado del valle central.

Las postulaciones comenzaron el 17 de agosto y estarán abiertas hasta el 15 de septiembre de 2026. Pueden realizarse en línea en la plataforma del Programa de Recambio de Calefactores o presencialmente en la oficina de la Seremi del Medio Ambiente de O’Higgins, ubicada en Estado 177, Rancagua.

Entre los requisitos se encuentran ser mayor de 18 años, vivir en alguna de las 17 comunas beneficiadas, ser propietario del calefactor a leña que se pretende reemplazar, mantenerlo instalado en la vivienda y presentar una sola postulación por domicilio.

Además, desde este proceso la postulación en O’Higgins se efectúa utilizando ClaveÚnica.

Concón, Quintero y Puchuncaví: recambio en la Región de Valparaíso

En la Región de Valparaíso, el nuevo llamado está dirigido a habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví, tres comunas incluidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la zona.

En este caso, la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente informa que el recambio corresponde a la línea de aire acondicionado y que el período de postulación comenzó el 17 de agosto.

Para participar, se debe tener instalado en la vivienda un artefacto a leña que corresponda a alguna de las categorías aceptadas por el programa, entre ellas salamandras, cocinas a leña, equipos hechizos, calefactores de cámara simple o calefactores con templador. El llamado considera además un copago de $20.000 para quienes resulten beneficiados.

Respecto de la fecha de cierre, existe una diferencia entre las publicaciones oficiales: la plataforma de postulaciones señala el 15 de septiembre de 2026, mientras que el comunicado de la Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso informa el 16 de septiembre. Por ello, se recomienda revisar la fecha vigente directamente en la plataforma al momento de postular.

Coyhaique: recambio de calefactores a leña por pellet

El tercer proceso corresponde a la zona saturada de Coyhaique, en la Región de Aysén, donde las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de septiembre de 2026. En este caso, el recambio contempla calefactores a pellet.

Una de las principales novedades es que alrededor de 2.380 familias que habían recibido calefactores a leña en procesos realizados durante 2011, 2012, 2013 o 2017 podrán volver a postular. Hasta ahora, esas personas se encontraban restringidas por haber sido beneficiarias anteriormente, pero las nuevas bases exceptúan los antiguos recambios de leña por leña.

El equipo ofrecido corresponde a un sistema a pellet con una potencia de 6,1 kW, eficiencia superior al 85%, termostato y evacuación de gases al exterior. Quienes sean seleccionados deberán efectuar un copago de $50.000.

Coyhaique es una de las ciudades donde el recambio de calefactores tiene mayor relevancia debido a sus problemas de contaminación atmosférica. Tanto la ciudad como su zona circundante han sido declaradas zonas saturadas por material particulado MP10 y MP2,5.

Hasta julio de 2026 se habían instalado 10.999 sistemas de calefacción en Coyhaique, equivalentes al 73% de la meta de 15.000 recambios establecida en el Plan de Descontaminación Atmosférica.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Recambio de Calefactores?

Los requisitos específicos dependen de cada llamado, por lo que deben revisarse las bases correspondientes a cada región. Sin embargo, entre las condiciones generales se encuentra ser propietario del artefacto a leña que se desea reemplazar, mantenerlo instalado y en uso en la vivienda y residir dentro de la zona cubierta por la convocatoria.

Quienes resulten seleccionados también deben entregar el antiguo calefactor y sus ductos para que sean retirados y destruidos. El beneficio no consiste simplemente en recibir un segundo sistema de calefacción: implica efectivamente retirar de circulación el equipo contaminante.

Las restricciones respecto de personas que ya fueron beneficiadas anteriormente también pueden variar entre llamados. Por ejemplo, mientras O’Higgins excluye a quienes hayan recibido anteriormente un beneficio del Programa de Recambio, Coyhaique estableció excepcionalmente que antiguos beneficiarios de recambios de leña por leña puedan volver a participar.

¿Cómo postular al Recambio de Calefactores 2026?

La postulación se realiza principalmente a través de la plataforma oficial de Recambio de Calefactores del Ministerio del Medio Ambiente, donde cada persona debe registrar sus antecedentes, domicilio y el artefacto que desea reemplazar, para posteriormente seleccionar el llamado correspondiente a su comuna.

En algunas regiones también existen puntos de atención presencial para quienes necesiten asistencia durante el proceso.

Los plazos de los nuevos llamados son:

Coyhaique: hasta el 7 de septiembre de 2026.

hasta el 7 de septiembre de 2026. 17 comunas de O’Higgins: hasta el 15 de septiembre de 2026.

hasta el 15 de septiembre de 2026. Concón, Quintero y Puchuncaví: la plataforma señala cierre el 15 de septiembre; el comunicado de la Seremi de Valparaíso indica el 16 de septiembre.

Debido a que los cupos, tecnologías disponibles, copagos y criterios de selección cambian de una región a otra, antes de enviar la solicitud es importante revisar las bases específicas del llamado correspondiente.