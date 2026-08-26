Armada argentina publica video en aguas chilenas y las presenta como “escenarios” de su país

Una nueva controversia vinculada a la soberanía en la zona austral se abrió entre Chile y Argentina. Esta vez, luego de que la Armada trasandina difundiera a través de su cuenta oficial de Instagram un video de uno de sus buques navegando por fiordos y aguas interiores chilenas, pero acompañara inicialmente las imágenes con un texto que daba a entender que se encontraba en territorio argentino.

El registro, publicado este 25 de agosto, corresponde al recorrido del destructor ARA “Almirante Brown”, que se dirige hacia Perú para participar del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVII.

“El destructor ARA ‘Almirante Brown’ navegó por los canales fueguinos rumbo al Ejercicio Multinacional UNITAS LXVII, atravesando uno de los escenarios marítimos más australes y desafiantes del país”, señalaba originalmente la publicación oficial.

Las propias imágenes, sin embargo, muestran paisajes y lugares correspondientes a la Región de Magallanes y aguas interiores del Estado de Chile. Incluso se alcanza a observar una bandera chilena y una embarcación nacional.

El mensaje generó rápidamente cuestionamientos entre los usuarios, quienes advirtieron que el recorrido mostrado en las imágenes se desarrollaba en territorio chileno y no argentino.

Uno de los comentarios hizo notar que “las imágenes corresponden a canales y aguas interiores del Estado de Chile, de su completa soberanía”, mencionando entre ellos el Estrecho de Magallanes, Angostura Inglesa y Canal Moraleda.

También se hizo notar que en el propio registro “es posible ver el pabellón chileno junto a la Virgen de la Angostura Inglesa”, cuestionando que la institución calificara esos lugares como parte de “uno de los escenarios más australes y desafiantes del país”.

Tras la publicación de la información y los cuestionamientos surgidos en redes sociales, la Armada Argentina modificó el texto que acompañaba el video. La institución eliminó la expresión “del país”, que había provocado la controversia, y especificó que los canales por los que navegaba el ARA “Almirante Brown” corresponden a Chile.

La embarcación argentina se encuentra rumbo al Ejercicio Multinacional UNITAS LXVII, uno de los principales entrenamientos navales multinacionales del hemisferio y que cuenta con más de seis décadas de historia.

La edición de este año tendrá lugar en la costa de Perú y busca fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas armadas de distintos países. Es precisamente en ese desplazamiento hacia territorio peruano que el destructor argentino navegó por aguas chilenas.

Escala la tensión

El episodio adquiere especial relevancia debido a que ocurre inmediatamente después de otra controversia diplomática entre ambos países por la soberanía en el extremo austral. Durante el pasado fin de semana, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó a Magallanes y el Paso de Drake al referirse a la soberanía de su país.

“Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”, afirmó Valverde durante una entrevista.

Sus palabras provocaron una respuesta del Gobierno chileno, que reafirmó que la soberanía nacional sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se encuentra establecida en los tratados vigentes entre ambos países.

Cancillería decidió además cursar una nota formal de protesta al Gobierno argentino, mientras parlamentarios de distintos sectores cuestionaron las declaraciones del alto mando trasandino.

La controversia llevó a la Cancillería argentina a emitir un pronunciamiento oficial en el que ratificó los instrumentos que regulan la situación del Estrecho de Magallanes. “La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”, señaló.

Buenos Aires reafirmó además su compromiso con la relación bilateral y sostuvo que las materias de interés común deben abordarse mediante “los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.

La publicación de la Armada Argentina se produjo precisamente el mismo día de ese pronunciamiento y vuelve a instalar la discusión sobre el tratamiento de la zona austral por parte de autoridades e instituciones trasandinas.

En Chile, distintas voces políticas ya habían manifestado su molestia ante lo que consideran episodios reiterados relacionados con los límites y la soberanía austral, pese a la existencia de tratados vigentes entre ambos países.

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