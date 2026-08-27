¿Buscas casa? Nuevo beneficio hipotecario amplía cupos y permite viviendas de hasta 6.000 UF

El acceso a una vivienda propia cuenta con una nueva ampliación tras la publicación en el Diario Oficial de la Ley N.º 21.836, normativa que extiende la vigencia y aumenta la cobertura de la Ley N.º 21.748, que creó el Subsidio a la Tasa de Interés Hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas.

La nueva normativa incorpora cambios relevantes al programa: aumenta en 30 mil los cupos disponibles, pasando de 50 mil a 80 mil beneficios; eleva de 4.000 UF a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al programa y extiende su vigencia hasta el 31 de mayo de 2028.

Dos días después de la publicación de la ley, el 19 de agosto, se publicó el Decreto N.º 238 del Ministerio de Hacienda, que modifica los reglamentos que regulan el subsidio a la tasa de interés y el Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva, adecuándolos a los nuevos límites y plazos.

¿Cómo funciona el nuevo beneficio hipotecario?

El mecanismo combina dos herramientas destinadas a facilitar el acceso al financiamiento para comprar una vivienda nueva:

Subsidio a la tasa de interés: reduce la tasa aplicada al crédito hipotecario, lo que puede disminuir el dividendo mensual.

Garantía estatal Fogaes: entrega un respaldo estatal a parte del financiamiento y puede facilitar el acceso a un crédito con un menor pie.

Viviendas de hasta 6.000 UF: amplía el universo de propiedades nuevas que pueden acceder al beneficio.

80 mil cupos: el programa aumenta desde los 50 mil beneficios originales a un máximo de 80 mil.

Vigencia: el financiamiento podrá solicitarse bajo el programa hasta el 31 de mayo de 2028.

¿Qué viviendas pueden acceder?

La modificación más relevante para los compradores es el aumento del valor máximo de las propiedades.

El límite pasó de 4.000 UF a 6.000 UF, por lo que ahora pueden acceder al beneficio viviendas nuevas de mayor valor.

De acuerdo con información del Fondo de Garantías Especiales, la ampliación permite que una parte importante de la oferta de viviendas nuevas disponible en el país pueda quedar dentro del programa.

¿Qué es el subsidio a la tasa hipotecaria?

El subsidio permite disminuir la tasa de interés aplicada a determinados créditos hipotecarios destinados a la compra de viviendas nuevas.

Una menor tasa puede traducirse en un dividendo mensual más bajo y, dependiendo de las condiciones del crédito, en un menor costo de financiamiento.

El beneficio no significa que todas las personas obtendrán automáticamente una determinada tasa. La tasa final dependerá de las condiciones del crédito y de la institución financiera.

¿Qué es Fogaes y para qué sirve?

El Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) entrega garantías estatales para facilitar el acceso al financiamiento.

En el caso de la vivienda nueva, el programa busca respaldar parte del crédito hipotecario, lo que puede ayudar a quienes tienen dificultades para reunir un pie elevado.

Importante: Fogaes no entrega directamente el crédito hipotecario ni significa que la aprobación sea automática. El comprador debe cumplir igualmente con la evaluación crediticia de la institución financiera.

¿Cómo acceder al beneficio?

Las personas interesadas deben buscar una vivienda nueva de hasta 6.000 UF y consultar por el beneficio en las instituciones financieras que participen en el programa.

Paso a paso

Buscar una vivienda nueva cuyo valor no supere las 6.000 UF.

Cotizar el crédito hipotecario en las instituciones financieras participantes.

Consultar por el subsidio a la tasa y la garantía Fogaes.

Presentar los antecedentes solicitados por la institución.

Pasar la evaluación crediticia correspondiente.

Revisar las condiciones del crédito antes de firmar.

Si la operación cumple con los requisitos y es aprobada, concretar el financiamiento y la compra de la vivienda.

¿El crédito está asegurado por el Estado?

No. La garantía estatal facilita el respaldo de la operación, pero no reemplaza la evaluación que realiza el banco u otra institución financiera.

Por eso, el solicitante debe demostrar capacidad de pago y cumplir con las condiciones establecidas para obtener el crédito.

Entre los factores que pueden ser considerados están:

Ingresos del solicitante.

Nivel de endeudamiento.

Historial financiero.

Capacidad de pago.

Estabilidad de los ingresos.

Valor de la vivienda.

Monto disponible para el pie.

¿Cuánto pie se necesita?

El programa busca facilitar el acceso a un financiamiento con un pie cercano al 10%, dependiendo de las características de cada operación y de la evaluación realizada por la institución financiera.

Aunque el subsidio puede mejorar las condiciones del financiamiento, es recomendable comparar las alternativas disponibles antes de elegir una institución.

La ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria busca facilitar el acceso a viviendas nuevas mediante un mayor número de cupos y un límite de precio más alto.

Con la nueva normativa, el programa contempla 80 mil beneficios, permite acceder a viviendas de hasta 6.000 UF y mantiene su vigencia hasta el 31 de mayo de 2028.

Para quienes estén evaluando comprar una vivienda, el siguiente paso es cotizar las condiciones del crédito en las instituciones financieras participantes y comprobar si cumplen los requisitos para acceder al subsidio y la garantía estatal.