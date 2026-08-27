Argentina afirma que el Estrecho es chileno y Matthei cuestiona a Kast por los bots

Defensa argentina afirma que el Estrecho de Magallanes es chileno

El ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, llamó a su par chileno, Fernando Barros, y afirmó que no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno. Atribuyó los dichos del jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde, a una “confusión y desprolijidad”. El contacto introdujo una definición que no figuraba textualmente en el comunicado de la Cancillería argentina. Ambos ministros dieron por superado el incidente, aunque Presti informó que el canciller argentino y el propio Valverde se comunicarán con sus contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido.

Matthei reabre acusación por bots y dice que no creyó el desmentido de Kast

La excandidata presidencial Evelyn Matthei retomó su denuncia sobre una campaña de bots que habría buscado debilitar su candidatura y difundido falsedades respecto de su salud. Aseguró que José Antonio Kast le negó personalmente cualquier relación con esas operaciones, pero afirmó: “No le creí nada y sigo no creyéndole nada”. Tras la detención en Bolivia del asesor argentino Fernando Cerimedo, Matthei vinculó nuevamente el episodio con cuentas republicanas. También sostuvo que dos de las principales cuentas usadas para atacar a adversarios fueron desactivadas después de su captura.[*]

RN exige retirar nuevo estado de excepción para salvar la reforma de seguridad

Renovación Nacional abrió conversaciones con senadores del PPD y el PS para intentar salvar la reforma constitucional de seguridad. El partido presiona al ministro Martín Arrau para retirar el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, considerado el corazón de la iniciativa, y fortalecer el Estado de Emergencia vigente. RN también propone fusionar parte del proyecto con mociones opositoras. La Moneda decidió retirar la suma urgencia, mientras el Gobierno necesita 29 votos y al menos cuatro parlamentarios aliados no apoyarían siquiera la idea de legislar.

Contraloría detecta $796 mil millones inactivos en cuentas públicas

La Contraloría General de la República detectó $796.440 millones registrados en cuentas de organismos públicos y municipales sin movimiento entre 2020 y 2024, y que continuaban inactivos en marzo de 2026. Del total, $641.954 millones corresponden al sector público y $154.486 millones al municipal. Más del 90 % son cuentas por cobrar, cuya inactividad aumenta el riesgo de que los montos se vuelvan incobrables o prescriban. El organismo aclaró que los saldos no constituyen necesariamente una irregularidad, pero anunció nuevas acciones de fiscalización.

Megaproyecto de amoníaco verde por US$ 11 mil millones obtiene aprobación ambiental

La Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobó por unanimidad, con 12 votos, el megaproyecto de amoníaco verde de HNH Energy, que contempla una inversión de US$ 11 mil millones. Es la mayor iniciativa que obtiene una Resolución de Calificación Ambiental desde la creación del sistema. El complejo incluirá un parque eólico, una desaladora, una planta de procesos y un terminal de exportación. La empresa proyecta iniciar las obras en 2027, comenzar la producción en 2030, emplear a cerca de cuatro mil personas durante la construcción y a 1.800 trabajadores en su etapa de operación.

FMI renueva línea de crédito flexible para Chile por US$ 11.800 millones

El Fondo Monetario Internacional aprobó una nueva Línea de Crédito Flexible para Chile por US$ 11.800 millones. El instrumento reemplaza al acuerdo de 2024, que alcanzaba los US$ 13.800 millones, y permite acceder a financiamiento frente a crisis externas, sin implicar un desembolso inmediato. Es la cuarta línea suscrita desde 2020 y el Banco Central recalcó que nunca la ha utilizado. El FMI destacó la solidez de las políticas macroeconómicas chilenas, pero advirtió riesgos por la guerra en Oriente Medio, las tensiones comerciales y la desaceleración de socios clave.

Director de la CIA viaja a Moscú y retoma contactos de inteligencia con Rusia

El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, viajó a Moscú y se reunió con altos funcionarios de los servicios de inteligencia rusos. El Kremlin confirmó los contactos, pero no reveló su contenido. Ratcliffe no sostuvo una reunión con Vladímir Putin, aunque el mandatario fue informado de sus resultados. Es la primera visita conocida de un director de la CIA a Rusia desde noviembre de 2021, antes de la invasión de Ucrania. El acercamiento ocurre cuando la guerra se intensifica y las relaciones entre Washington y Moscú permanecen en una profunda crisis.

Meta acuerda pagar hasta US$ 17 mil millones por adicción de menores

Meta alcanzó un acuerdo de hasta US$ 17 mil millones para cerrar un juicio impulsado por 29 estados de Estados Unidos por los efectos de sus plataformas en niños y adolescentes. La compañía deberá aplicar límites diarios de uso y bloqueos nocturnos a las cuentas de menores en todo el país. Los demandantes acusaron a la empresa de diseñar productos adictivos y recopilar datos de menores de 13 años sin autorización parental. Meta negó las acusaciones, mientras todavía enfrenta miles de acciones similares presentadas por familias, distritos escolares y fiscales estatales.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.