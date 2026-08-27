¿Sabías que el Loto tiene un premio que puede extenderse por hasta 50 años?
No todos los premios de lotería se entregan como un monto único. El Jubilazo de Loto contempla una modalidad de premio que puede transformarse en un ingreso mensual durante un período prolongado.
Durante agosto, cada sorteo de Loto contará con 10 Jubilazos. Los premios consideran pagos de $500.000 o $1.000.000 mensuales, que pueden extenderse por 20 o hasta 50 años, dependiendo del Jubilazo obtenido.
La promoción estará vigente durante los sorteos de agosto y los Jubilazos se encuentran asociados al juego Loto. La participación puede realizarse en Agencias Polla y a través de Loto.cl.
Más allá de la cifra, la particularidad de este premio está en su duración: en lugar de recibir todo el dinero de una sola vez, el Jubilazo plantea un pago mensual que puede mantenerse durante décadas.
¿Cómo funciona exactamente este premio y qué diferencias existen entre sus modalidades? Revisa los detalles del Jubilazo y las condiciones para participar durante agosto.