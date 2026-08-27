Subsidio Empleo Joven: revisa la fecha del último pago anual en 2026

El pago anual del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) está programado para el lunes 31 de agosto de 2026, según la información entregada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Este pago corresponde a las personas que postularon al beneficio cuando se encontraba vigente y que escogieron la modalidad de pago anual.

El SEJ ya no recibe nuevas postulaciones, debido a que este beneficio fue reemplazado por el Subsidio Unificado de Empleo (SUE).

¿Quiénes recibirán el pago anual del SEJ?

El pago corresponde a quienes:

Postularon al Subsidio al Empleo Joven cuando el beneficio estaba vigente.

Cumplieron con los requisitos establecidos para acceder al subsidio.

Optaron por la modalidad de pago anual.

Mantienen montos pendientes correspondientes al período que debe ser reliquidado.

El monto se calcula considerando las remuneraciones y rentas del beneficiario durante el período correspondiente.

¿Quiénes podían recibir el Subsidio al Empleo Joven?

El antiguo SEJ estaba dirigido a trabajadores jóvenes que cumplieran determinadas condiciones socioeconómicas y laborales.

Entre sus principales requisitos se encontraban:

Tener entre 18 y 25 años.

Pertenecer al 40% más vulnerable, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Ser trabajador dependiente o independiente.

Cumplir con los requisitos de renta establecidos para el beneficio.

Mantener las cotizaciones previsionales correspondientes.

¿Se puede postular actualmente al Subsidio Empleo Joven?

No. Desde 2026 el Subsidio al Empleo Joven dejó de recibir nuevas postulaciones.

El beneficio fue reemplazado por el Subsidio Unificado de Empleo (SUE), creado mediante una nueva legislación que también incorpora y moderniza otros subsidios destinados a incentivar el empleo formal.

¿Qué beneficio reemplazó al Subsidio Empleo Joven?

El nuevo Subsidio Unificado de Empleo busca facilitar la inserción, reinserción y permanencia en el trabajo formal de distintos grupos prioritarios.

El programa considera:

Jóvenes: entre 18 y 25 años.

Mujeres: entre 25 y 55 años.

Personas en transición a la vejez: desde los 55 años.

Personas con discapacidad: inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad y hasta los 64 años.

Para la mayoría de estos grupos se mantiene como criterio de focalización socioeconómica pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares. Las personas con discapacidad quedan exceptuadas de esta focalización.

¿Qué deben hacer quienes esperan el pago del SEJ?

Si eres beneficiario del antiguo Subsidio al Empleo Joven y escogiste la modalidad anual, debes considerar el 31 de agosto de 2026 como la fecha programada para este pago.

La recomendación es revisar la información de tu beneficio a través de los canales oficiales del SENCE y verificar que tus datos personales y bancarios se encuentren correctamente registrados.