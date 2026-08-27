Foro de derecha vinculado a VOX tensiona al oficialismo: Gobierno defiende participación de Kast

La próxima realización del Foro Madrid en Santiago abrió una nueva diferencia dentro del oficialismo, luego de que Evópoli anunciara que no participará del encuentro internacional de la derecha, mientras parlamentarios de RN, la UDI y el Partido Republicano confirmaron su presencia y el Gobierno defendió la participación del Presidente José Antonio Kast.

El encuentro regional, organizado por la Fundación Disenso, se realizará los días 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo y reunirá a exponentes internacionales de la derecha.

Entre quienes participarán se encuentran los diputados Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), además de los republicanos Benjamín Moreno y Cristián Araya.

Evópoli, en cambio, tomó distancia públicamente de la cita. “Ante informaciones de prensa que señalan que Chile Vamos participaría de una reunión a realizarse en Santiago denominada Foro Madrid, declaramos que Evópoli no forma parte de dicha instancia ni participará tampoco de este encuentro”, señaló el partido mediante un comunicado.

El Foro Madrid es organizado por la Fundación Disenso, presidida por el diputado español Santiago Abascal y vinculada al partido VOX.

Desde La Moneda salieron a respaldar la participación del Mandatario. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sostuvo que las diferencias respecto de la cita forman parte de un debate político legítimo.

“El Presidente Kast es uno de los fundadores del Foro Madrid, ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”, afirmó.

Wulf agregó que “lo importante es que luego podamos escuchar, en caso de que él participe, sus palabras y el mensaje que tiene que darle a los chilenos”.

Consultada respecto de si el Ejecutivo comparte las ideas promovidas por el foro, la secretaria de Estado destacó algunos principios que, a su juicio, coinciden con las prioridades de la administración Kast.

“Yo creo que el fortalecimiento de las familias, que es algo que nosotros hemos comunicado permanentemente como una priorización de este gobierno, la protección de la libertad de expresión y el respeto a la democracia, es algo que compartimos todos los chilenos”, señaló.

La propia organización ha destacado el significado político de realizar esta edición en Chile tras la llegada de Kast a La Moneda, recordando que el Presidente fue uno de los primeros firmantes de la denominada Carta de Madrid.

La fecha escogida también coincide con el aniversario del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, cuando se impuso el Rechazo a la propuesta de nueva Constitución. El Foro Madrid ha calificado aquel resultado como “una de las mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica”.