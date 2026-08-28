Venta de bodega en Santiago: calzado tendrá hasta 70% de descuento

La marca española de calzado Sveti Stefan anunció el cierre de una de sus tiendas en Santiago y, como parte de la despedida, realizará una venta de bodega con descuentos de hasta 70% en los productos disponibles en el local.

Se trata de la sucursal ubicada en Casa Costanera, recinto donde la marca realizará esta liquidación durante tres días consecutivos antes del cierre definitivo de la tienda.

“NOS DESPEDIMOS DEL CASA COSTANERA! Y queremos pedirles su ayuda para que nuestra Venta de Bodega llegue a todos”, informó Sveti Stefan a través de sus redes sociales.

La empresa se especializa en calzado artesanal femenino hecho a mano en España y también comercializa algunas prendas de ropa seleccionadas, como blusas.

¿Cuándo será la venta de bodega?

La venta de bodega se realizará entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto en la sucursal de Casa Costanera.

El local está ubicado en el nivel -4 del centro comercial y atenderá durante las tres jornadas entre las 10:00 y las 20:30 horas.

Junto con anunciar el cierre y la liquidación, la marca informó que realizará un sorteo de cinco pares de zapatos.Para participar, los interesados deberán compartir una publicación de Sveti Stefan en sus stories, etiquetar a dos amigos y repostear la misma publicación de la cuenta de Instagram de la marca.

Venta de bodega antes del cierre

La liquidación permitirá acceder durante tres días a productos de la marca española con descuentos de hasta 70%, antes del cierre definitivo de esta sucursal de Casa Costanera. Quienes estén interesados deberán considerar las fechas y horarios informados por Sveti Stefan para aprovechar la venta.