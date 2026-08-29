Cambio de hora: ¿cuándo comienza el horario de verano y qué día habrá que adelantar el reloj?

El próximo cambio de hora en Chile se concretará dentro de pocos días, cuando gran parte del territorio nacional deba adelantar sus relojes en 60 minutos para dar inicio al horario de verano.

La modificación está establecida en el decreto supremo N.º 1.286, de 2018, normativa que fue actualizada por el Gobierno y publicada el pasado 2 de julio. El documento fija los períodos de vigencia de cada horario en gran parte del país hasta 2029.

La madrugada en que comenzará el nuevo horario

Según establece el decreto, a las 24:00 horas del sábado 5 de septiembre, es decir, al comenzar el domingo 6, los relojes deberán adelantarse 60 minutos.

Así, cuando el reloj marque las 00:00 horas, deberá pasar a las 01:00 horas.

La modificación contempla el paso del huso horario UTC-4 al UTC-3 y se mantendrá vigente hasta las 24:00 horas del primer sábado de abril de 2027.

Sin embargo, el cambio no regirá de la misma forma en todo el territorio nacional. Las regiones de Aysén y Magallanes, incluido el territorio antártico, mantienen de manera indefinida el huso horario UTC-3, por lo que no deberán realizar este ajuste.

En Rapa Nui e Isla Salas y Gómez, en tanto, la modificación se efectuará el sábado 5 de septiembre. En estos territorios, a las 22:00 horas los relojes deberán adelantarse hasta las 23:00 horas.

Cómo comprobar la hora oficial durante el cambio

Para resolver dudas sobre el horario durante la noche en que se concrete la modificación, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile.

La plataforma dispone de relojes que indican la hora y fecha exactas correspondientes a los distintos territorios nacionales.