La Línea 7 del Metro de Santiago será una de las principales ampliaciones de la red de transporte público de la capital. El proyecto contempla 19 estaciones y 26 kilómetros de extensión, permitirá conectar el sector de Renca con el oriente de Santiago y reducirá prácticamente a la mitad el tiempo necesario para realizar el trayecto.

Sin embargo, quienes esperan la entrada en funcionamiento de la nueva línea podrían tener que esperar más de lo previsto. El presidente de Metro, Patricio Rey, reconoció que el proyecto ha experimentado retrasos y que, pese a que diciembre de 2028 continúa siendo la fecha oficial, las obras podrían extenderse más allá de ese plazo.

¿Cuándo estará lista la Línea 7 del Metro?

La fecha original contemplaba la entrega de la Línea 7 en julio de 2028, pero el calendario fue modificado y actualmente Metro trabaja con diciembre de 2028 como meta oficial para su puesta en servicio.

No obstante, Rey advirtió en entrevista con La Tercera que aún podría existir un nuevo ajuste.

“Hubo retrasos importantes y hoy día estamos recuperando tiempo, pero es posible que tengamos impactos de tiempo al tener que cambiar de modalidad de trabajo”, explicó.

El presidente de Metro agregó que “nuestra meta oficial hoy día es diciembre de 2028”, aunque reconoció que es probable que existan impactos que lleven las obras más allá de diciembre de 2028. Por ahora, Metro no ha informado una nueva fecha definitiva de inauguración.

¿Por qué se atrasaron las obras de la Línea 7?

Uno de los factores que ha afectado el cronograma son los hallazgos arqueológicos y paleontológicos encontrados durante las faenas. Según Rey, estos trabajos han significado un sobrecosto superior a los US$150 millones.

A ello se agregó el problema registrado con una tuneladora utilizada en la construcción del tramo poniente. Metro puso término anticipado al contrato, por más de US$240 millones, y debió retomar parte de las excavaciones mediante métodos tradicionales.

La máquina permanece en uno de los piques y existe un proceso arbitral para determinar las responsabilidades y costos asociados al término del contrato. Este escenario también podría incidir en la fecha definitiva de término de las obras.

¿Cuál será el trazado de la Línea 7 del Metro?

La Línea 7 tendrá 26 kilómetros de extensión y 19 estaciones. Según información de la Subsecretaría de Transportes, su trazado considera las comunas de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura. Renca, Cerro Navia y Vitacura se incorporarán por primera vez a la red de Metro.

El proyecto busca beneficiar a más de 1,6 millones de personas. Durante su primer año de funcionamiento, Metro proyecta alrededor de 194 mil viajes diarios en jornadas laborales y unos 60 millones de viajes al año.

¿Cuánto demorará el viaje en la Línea 7?

Uno de los principales cambios será la reducción de los tiempos de traslado.

Actualmente, realizar en transporte público de superficie un recorrido equivalente entre los extremos del trazado demora aproximadamente 72 minutos. Con la Línea 7, ese mismo viaje debería tomar cerca de 37 minutos.

Esto representa una reducción de aproximadamente 49% en el tiempo de viaje, es decir, un ahorro cercano a 35 minutos por trayecto.

¿Cuáles serán las 19 estaciones de la Línea 7?

De acuerdo con el trazado desarrollado para el proyecto, las estaciones contempladas para la Línea 7 son:

Brasil José Miguel Infante Salvador Gutiérrez Huelén Neptuno Radal Walker Martínez Matucana Ricardo Cumming Puente Cal y Canto Baquedano Pedro de Valdivia Isidora Goyenechea Vitacura Américo Vespucio Parque Araucano Gerónimo de Alderete Padre Hurtado Estoril

Entre las estaciones más relevantes estarán Puente Cal y Canto, que permitirá combinar con las líneas 2 y 3; Baquedano, con las líneas 1 y 5; y Pedro de Valdivia, con Línea 1. El proyecto también contempla la conexión de Isidora Goyenechea con la futura extensión de Línea 6.

Además, la futura Línea A hacia el Aeropuerto de Santiago se conectará con Línea 7, convirtiendo a esta última en una pieza central de la expansión de la red hacia el poniente de la capital.